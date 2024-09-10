vivo, Türkiye'deki operasyonlarına yeni bir ismi getirdiğini duyurdu. Daha önce birçok teknoloji firmasında çalışan Gökhan Tahtacı, şirketin Türkiye’de Satış ve Perakendeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve getirildi.

Uygun fiyata sunduğu telefonlarla ülkemizde de popüler bir marka olan vivo, bugün yaptığı açıklamada önemli bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Şirket, Türkiye’deki üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde değişikliğe gitti.

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre Gökhan Tahtacı, şirketin Türkiye’de Satış ve Perakendeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Gökhan Tahatcı, daha önce de teknoloji şirketlerinde yöneticilik yapmıştı

Şirketin satış ve perakende tarafında yöneticilik yapacak isim, daha önce birçok teknoloji devinde çalışmıştı. 2010-2016 yıllarında Samsung Electronics’te görev alan Tahtacı, 2016-2022’de ise Huawei’de üst düzey yöneticilik yapmıştı. vivo Türkiye’ye katılmadan önce ise DDTECH’te Genel Müdürlük görevini üstleniyordu.

vivo, düzenli olarak yeni telefonlarıyla karşımıza çıkıyor, Türkiye’de de birçok popüler modelini sunuyordu. Şirketin yakın zamanda dün başlayan eğitim öğretim yılına özel bir kampanya başlattığını görmüştük. 15 Eylül’e kadar devam edecek bu kampanya kapsamında bazı telefonlarda 3 bin TL’ye varan indirim ve kulaklık hediyesi gibi fırsatlar sunuluyordu.