vivo V20 (2021) Bazı Özellikleriyle Ortaya Çıktı

BBK Electronics'in alt kuruluşlarından bir tanesi olan vivo'nun çıkaracağı yeni cihaz Geekbench'te listelendi. vivo V20 (2021) olarak adlandırılan telefonun vivo V20'ye göre bir tık aşağıda kaldığı görülüyor.

Çin merkezli BBK Electronics'in alt kuruluşlarından bir tanesi olan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren akıllı telefon üreticilerinden vivo'nun yeni telefonu, Endonezyalı telekom şirketinin veri tabanında ortaya çıkmıştı.

vivo V20'nin halefi olan ve vivo V20 (2021) olarak adlandırılan yeni model, Geekbench'te ortaya çıktı. Tabii Geekbench'te listelenen telefonun bazı donanım özellikleri de gözler önüne serilmiş oldu. Gelin bu özelliklerin ne olduğuna birlikte göz atalım.

vivo V20 (2021) ortaya çıkan özellikleri

İlk olarak cihaz, sekiz çekirdekli Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alacak. 8 GB RAM kapasitesinin bulunduğu telefonda işletim sistemi olarak ise Android 11 kullanılacak. Telefonun performansı açısından biraz daha fikir vermesi açısından Snapdragon 675'e baktığımızda Adreno 612 GPU kullandığını ve CPU saat hızının 2,0 GHz'e kadar çıkabildiğini görüyoruz.

Hazır performans demişken cihazı bir önceki modeli ile karşılaştırdığımızda 2021 modelinin önceki modele göre performans anlamında daha geride olduğunu görüyoruz. Bu sene ekim ayında çıkan vivo V20'de de 8 GB RAM kapasitesi bulunuyor ancak Snapdragon 720G SoC'sinin kullanıldığı görülüyor. Snapdragon 720G'de GPU olarak Adreno 618 kullanılırken CPU saat hızının 2,3 GHz'e kadar çıktığını görüyoruz.

Şu an için vivo V20 (2021) ile ilgili bilinenler bunlardan ibaret. Cihazın tasarım ve kamera tarafında bazı değişiklikler olabileceği de ifade ediliyor. vivo V20'de 3 arka kamera yer alıyordu ve bunlar; 64 MP, 8 MP ve 2 MP değerindeydi. Selfie kamerası ise 44 MP kapasiteye sahipti.