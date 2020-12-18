Vivo X60'ın Hayalleri Yıkan Fiyatı Ortaya Çıktı

Vivo'nun çok yakında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonu Vivo X60 için ön sipariş sayfaları oluşturulmaya başlandı. Ön sipariş sayfalarında yer alan fiyat etiketleri ise hayal gücünü zorlayacak cinsten.

Dün 3 yeni akıllı telefon modelini daha Türkiye pazarına getiren Çinli teknoloji şirketi Vivo, 29 Aralık'ta en yeni telefonu X60 ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Samsung'un 2021 yılı için geliştirdiği Exynos 1080 işlemcisinden güç alacak ilk telefon olarak karşımıza çıkacak Vivo X60, özellikleriyle pek çok tüketiciyi cezbedecek gibi görünüyor.

Vivo, Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi olan JD'de, X60 için bir ön sipariş sayfası oluşturdu. Oluşturulan bu sayfa, telefonun tasarımı ile bazı özelliklerini gün yüzüne çıkarıyor. Üstelik söz konusu sayfada X60 için bir fiyat etiketi de açıklanmış durumda. Ancak üst seviye bir telefon olan Vivo X60 için belirtilen fiyat etiketinin amiral gemisi akıllı telefonları dahi geride bırakıyor oluşu, bu fiyatın doğru olmadığına yönelik ciddi şüpheler uyandırıyor.

Vivo X60 için oluşturulan ön sipariş sayfası, cihazın fiyatını, tasarımını ve özelliklerini ortaya çıkardı

Vivo X60 için oluşturulan ön sipariş sayfasında yer alan bilgilere göre bu akıllı telefon, 8 GB RAM'e, 256 GB'ye kadar da depolama alanına sahip olacak. Ayrıca tüketiciler, Vivo'nun üst segment telefonunu 3 farklı renk seçeneğiyle satın alabilecekler.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu akıllı telefonun 48 MP çözünürlük sunan bir ana kameraya sahip olacağını öne sürüyordu. Ayrıca 13 MP çözünürlükte olan iki kamera daha bulunacak.