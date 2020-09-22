Vivo V20 ve V20 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Vivo, yeni orta seviye akıllı telefonları Vivo V20 ve V20 Pro'yu nihayet resmi olarak tanıttı. Çentikli bir tasarım sahip olan cihazlar, iyi bir kamera performansı vadediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, peş peşe gelen sızıntıların ardından bugün, Tayland’da gerçekleştirdiği lansman ile Vivo V20 serisini resmen tanıttı. Vivo V20 ve Vivo V20 Pro olmak üzere iki modelden oluşan seri, günümüz akıllı telefonlarının pek çoğunun aksine delikli ekran yerine çentikli ekran ile geliyor.

Serinin en güçlü modeli olan Vivo V20 Pro, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisinden alırken; Vivo V20’de nispeten daha az güçlü bir işlemci olan Snapdragon 720G bulunuyor. Bununla birlikte her iki modelde de 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Vivo V20 Pro tasarımı

Her iki modelde de 64 MP’lik bir ana kamera, 8 MP’lik bir geniş açı kamera ve 2 MP’lik bir makro kamera yer alıyor. Vivo V20’nin damla çentiğinde 44 MP’lik bir selfie kamerası yer alırken; Vivo V20 Pro’da 44 MP’lik ana selfie kamerasına ek olarak 8 MP’lik bir geniş açılı selfie kamerası da yer alıyor.

Vivo V20 özellikler

İşlemci: Snapdragon 720G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,44 Full HD+

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Batarya: 4.000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Vivo V20 Pro özellikler

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,44 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP + 8 MP

Batarya: 4.000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/A-GPS

Vivo V20 ve Vivo V20 Pro fiyatı

Moonlight Sonata, Midnight Jazz ve Sunset Melody olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Vivo V20 Pro için 480 dolarlık (yaklaşık 3.677 TL + vergiler) bir fiyat etiketi açıklanmış durumda. Midnight Jazz ve Sunset Melody olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile gelecek Vivo V20 için ise henüz bir fiyat açıklanmadı.