vivo, akıllı telefonlarında kullanacağı V3 isimli görüntü işleme çipini duyurdu. Markanın yeni çipi, kullanıcıların neredeyse sinema kalitesinde fotoğraf ve videolar çekmelerini, bunlar üzerinde en ince ayrıntılara kadar düzenleme yapmalarını sağlayacak.

Çinli teknoloji şirketi vivo, akıllı telefon kameralarına çağ atlatacak yeni bir çip duyurdu. "V3" olarak isimlendirilen ve vivo'nun akıllı telefonlarında kullanılacak olan yeni çip, arka planda yapılan iyileştirmelerle fotoğraf ve video çekimlerinde kullanıcı deneyimini iyileştirecek. Peki vivo'nun yeni görüntüleme çipi kullanıcıya neler sunacak?

vivo V3, diğer tüm özelliklerinden önce performans açısından avantajlı olacak. 6 nm üretim sürecinden geçen çip, enerji verimliliğini yüzde 30 artırıyor. Üstelik buna rağmen algoritma performansı da artırılacak. Fotoğraf ve video çekmekten hoşlanan tüketiciler, vivo akıllı telefonlarda bataryanın daha iyi dayandığına şahitlik edecekler.

4K çözünürlükte portre efektli videolar çekilebilecek!

vivo'nun yeni görüntüleme çipi, kullanıcının video çekim deneyimini arşa ulaştıracak. Çünkü bu çipin kullanıldığı akıllı telefonlarda, portre modunda 4K video çekimleri yapılabilecek. vivo'ya göre bulanıklık seviyesi film kalitesinde olacak. Kullanıcı, bu özelliği kullanırken renk işleme ve cilt kalitesi optimizasyonu gibi ek özellikler de kullanabilecek. Ayrıca, son düzenleme özelliği, kullanıcının bulanıklık alanı üzerinde manuel ayar yapmasını sağlayacak.

Portre çekimler demişken, AIGC isimli algoritma, artık hiç olmadığı kadar iyi çalışıyor. Kullanıcılar, bu algoritma ile gerçek ve sanal ortamları profesyoneller gibi birleştirebilecekler. Aydınlatma, bireyin saçı, yaşı ve yüz ifadesi gibi özellikler de AIGC algoritması ile düzenlenebilecek.

Sadece bunlar da değil. vivo'nun kullanıcılara sunacağı yeni özelliklerden bir tanesi, Texture Color olacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde renk geçişlerindeki hassasiyetleri bile birlikte ayarlayacaklar. Tüm bunlara ek olarak, vivo ile Zeiss arasındaki iş birliğinin daha da derinleştiğini, bu bağlamda; ana kamera için yeni bir lens kaplamasına geçildiğini belirtelim. Bu yeni teknoloji ile kameranın lens yansıması azaltılacak. Lens yansımasının azalması, çekilen bir fotoğraftaki doğal netliğin artmasını sağlayacak.