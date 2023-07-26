Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla Türkiye'de de ilgi görmeyi başaran Çinli teknoloji şirketi vivo, ülkemizin en sevilen şarkıcı ve oyuncuları arasında yer alan Murat Boz ile iş birliği yaptığını duyurdu. Murat Boz, vivo'nun yeni marka elçisi oldu. Üstelik bu anlaşma kapsamındaki ilk çalışma da an itibarıyla gerçekleştirilmiş durumda.
vivo V29 serisi için hazırlanan ve "#HayatKutlamayaDeğer" sloganıyla YouTube gibi platformlarda yayınlanan reklam filmi, vivo Murat Boz ortaklığının ilk meyvesi olsa da ilerleyen dönemlerde daha fazla reklam çalışması göreceğimiz kesin. Hem Murat Boz hem de Vivo yönetimi, yapılan iş birliğinden memnun gibi görünüyorlar.
"vivo ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum"
Murat Boz, vivo'nun marka elçisi olmasına ilişkin şöyle konuştu:
Murat Boz'un yer aldığı vivo V29 serisi reklamı şöyle:
vivo V29 Lite 5G teknik özellikleri:
|Ekran
|6.78 inç, FHD+ (2400 × 1080 piksel), AMOLED, 120 Hz
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 695
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Ön Kamera
|16 MP (f/2.45)
|Arka Kamera
|64 MP (f/1.79) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
|Batarya
|5000 mAh (44W)
|İşletim Sistemi
|Funtouch OS 13 (Android 13)
|Bağlantı
|5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C, GPS, NFC
|Boyutlar
|164,24 × 74,79 × 7,89 mm
|Ağırlık
|177 gram
vivo V29 Lite 5G fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|15.999 TL
Henüz ön sipariş aşamasında olan akıllı telefonu hemen sipariş verirseniz, 1.599 TL değerindeki TWS2 ANC kablosuz kulaklığa ücretsiz olarak sahip olacaksınız. Eski telefonunu değiştirmek isteyenlere 500 TL'ye kadar, vivo bültenine abone olanlara ise 200 TL'ye kadar indirim imkanı sunulduğunu da belirtelim.