Murat Boz ile vivo iş birliği yaptı. Sevilen şarkıcı, bu iş birliği ile vivo'nun reklam yüzü oldu. vivo V29 serisi için ilk reklam filmi de yayınlandı.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla Türkiye'de de ilgi görmeyi başaran Çinli teknoloji şirketi vivo, ülkemizin en sevilen şarkıcı ve oyuncuları arasında yer alan Murat Boz ile iş birliği yaptığını duyurdu. Murat Boz, vivo'nun yeni marka elçisi oldu. Üstelik bu anlaşma kapsamındaki ilk çalışma da an itibarıyla gerçekleştirilmiş durumda.

vivo V29 serisi için hazırlanan ve "#HayatKutlamayaDeğer" sloganıyla YouTube gibi platformlarda yayınlanan reklam filmi, vivo Murat Boz ortaklığının ilk meyvesi olsa da ilerleyen dönemlerde daha fazla reklam çalışması göreceğimiz kesin. Hem Murat Boz hem de Vivo yönetimi, yapılan iş birliğinden memnun gibi görünüyorlar.

"vivo ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Murat Boz, vivo'nun marka elçisi olmasına ilişkin şöyle konuştu:

mutluluk duyuyorum. V29 gibi şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip bir telefon serisinin reklam yüzü olarak onun “Star Işığını” yansıtacak olmak heyecan verici. “Hayat Kutlamaya Değer” sloganıyla insanlara hayatın güzelliklerini hatırlattığımız, geleceğe dair umut verdiğimiz kampanyamız, önümüzdeki aylarda farklı sürprizlerle devam edecek. Dünyada beğeniyle takip edilen, sunduğu her teknolojiyle insanların hayatına dokunan, akıllı telefon sektörünün yenilikçi markası vivo ile iş birliği yapmaktan büyük. V29 gibi şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip bir telefon serisinin reklam yüzü olarak onun “Star Işığını” yansıtacak olmak. “Hayat Kutlamaya Değer” sloganıyla insanlara hayatın güzelliklerini hatırlattığımız, geleceğe dair umut verdiğimiz kampanyamız, önümüzdeki aylarda farklı sürprizlerle devam edecek.

Murat Boz'un yer aldığı vivo V29 serisi reklamı şöyle:

vivo V29 Lite 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, FHD+ (2400 × 1080 piksel), AMOLED, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 695 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 64 MP (f/1.79) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5000 mAh (44W) İşletim Sistemi Funtouch OS 13 (Android 13) Bağlantı 5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C, GPS, NFC Boyutlar 164,24 × 74,79 × 7,89 mm Ağırlık 177 gram

vivo V29 Lite 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 15.999 TL

Henüz ön sipariş aşamasında olan akıllı telefonu hemen sipariş verirseniz, 1.599 TL değerindeki TWS2 ANC kablosuz kulaklığa ücretsiz olarak sahip olacaksınız. Eski telefonunu değiştirmek isteyenlere 500 TL'ye kadar, vivo bültenine abone olanlara ise 200 TL'ye kadar indirim imkanı sunulduğunu da belirtelim.