vivo'dan Çok Konuşulacak Yeni Telefon Geliyor: V30e!

vivo, Hindistan'daki internet sitesinde yeni bir akıllı telefon göstermeye başladı. "V30e" olarak isimlendirilen telefon, dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, çok yakında yeni bir akıllı telefon duyurusu gerçekleştirilecek. Şirket, Hindistan için oluşturduğu internet sitesinde, "V30e" olarak isimlendirilecek bu akıllı telefon için bir görüntü paylaştı. Bu görüntüde, lansmanın 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

vivo Hindistan'ın sitesinde, bu telefonla ilgili bazı bilgiler de paylaşılmış durumda. Bu bağlamda; telefonun tasarımı netleşti. Ayrıca bazı teknik özellikler de paylaşıldı. Gelin hep birlikte yaklaşmakta olan vivo V30e'ye yakından bakalım.

vivo V30e böyle görünecek:

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo V30e, 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir ekranla donatılacak. Kavisli yapıdaki bu ekran, 50 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapacak. Telefonun Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alacağı, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleneceği de sızdırılan bilgiler arasında.

vivo'nun internet sitesindeki açıklamalara göre V30e, 5.500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Özel teknoloji ile geliştirilen bu batarya, 1.600 tam şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin yüzde 80'ini koruyor olacak. vivo, bunun 4 yıl demek olduğunu ifade ediyor. Eğer bu söz tutulabilirse vivo V30e, çok konuşulan bir model olarak tarihe geçecek.

vivo V30e, kamera özellikleriyle de ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor. Bu bağlamda; telefonun ana kamerası, 50 MP çözünürlük sunacak ve Sony IMX882 sensöre ev sahipliği yapacak. Telefonun ikinci kamerasıyla ilgili açıklanan bir bilgi yok.

2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek lansman, tüm bunların netleşmesini sağlayacak. Telefonun fiyatını da lansman sırasında öğreneceğiz.