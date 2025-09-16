Tümü Webekno
ZEISS KAMERALI AMİRAL GEMİSİ YAVRUSU | vivo V60 İncelemesi

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

V60'ın iddalı kameralarını ve performansını bu videoda sizler için test ediyoruz, iyi seyirler!

vivo'nun orta üst segment telefon rekabetindeki temsilcisi yeni vivo V60'ı tanıtılmasının ardından sizler için detaylı inceliyoruz! vivo'nun V ve X Serilerinden alışkın olduğumuz ZEISS kamera tasarımları, Sony kamera sensörleri, büyük batarya ve Snapdragon 7 Gen 4 gibi güçlü bir işlemciyle karşımıza çıkan vivo V60, birçok konuda "amiral gemisi yavrusu" denebilecek bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. V60'ın iddalı kameralarını ve performansını bu videoda sizler için test ediyoruz, iyi seyirler!

