vivo X Fold 3 ile Fold 3 Pro Arasındaki Farklar Ortaya Çıktı

vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefonları X Fold 3 ile X Fold 3 Pro arasındaki farklar ortaya çıktı. vivo, iki model arasındaki farkları açarak standart modeli daha uygun fiyatlı kılmayı planlıyor gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, popülerliği her geçen gün artan katlanabilir akıllı telefon kategorisinin en iddialı markalarından biri konumunda bulunuyor. Şirket, önümüzdeki aylarda iki yeni katlanabilir akıllı telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor ve şimdi o iki cihaz ile ilgili yeni bilgiler edinmiş durumdayız.

Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Digital Chat Station, vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro arasındaki farkları ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgiler doğruysa X Fold 3, "Pro" modelden ciddi oradan daha uygun fiyatlı olacak ancak iki cihaz arasında hem performans hem de kamera noktasında önemli farklar bulunacak.

Standart vivo X Fold 3, Pro modelden bir yıl eski işlemci kullanacak

vivo X Fold 3 Pro, tahmin edebileceğiniz gibi Qualcomm'un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek. Ancak X Fold 3, geçtiğimiz yılın işlemcisi olan 8 Gen 2 ile gelecek. Evet, vivo de Apple gibi "Pro" model ile standart model arasında işlemci farkı koyacak. 8 Gen 2 de oldukça performanslı bir işlemci ancak en güncel işlemcinin bulunmaması Android tarafında çok alışık olduğumuz bir durum değil.

İki model arasındaki bir diğer fark ise kamera olacak. X Fold 3 Pro'da 64 megapiksel çözünürlüğünde OV64B periskop telefoto kamera bulunurken standart modelde bu kamera bulunmayacak. 50 megapiksel ana kamera ve ultra geniş açı kamera ise iki telefonda da bulunacak.

vivo X Fold 3 Pro'nun hem katlanabilir hem de kapak ekranında parmak izi sensörü bulunacak

vivo X Fold 3 ile X Fold 3 Pro arasındaki bir diğer fark ise güvenlik tarafında olacak. Pro modelde hem katlanabilir ekranda hem de kapak ekranında ekrana gömülü ultrasonik parmak izi okuyucu bulunacak. Ayrıca yine Pro modelde 50W kablosuz hızlı şarj da bulunacak. Bu özellikler, standart modelde bulunmayacak.

Peki bu kadar olmayan özelliklere rağmen standart X Fold 3'ü neden tercih edelim? Küçük bir avantaj olarak vivo X Fold 3, Pro modelden daha hafif olacak. Asıl büyük avantaj ise fiyat tarafında karşımıza çıkacak. X Fold 3, uygun fiyatıyla çok daha erişilebilir bir katlanabilir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak.