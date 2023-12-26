vivo X100 Pro+, 200MP Telefoto Kameralı İlk Telefon Olacak

2024 yılında çıkacak olan vivo X100 Pro+ ile ilgili ortaya atılan yeni iddialara göre cihaz, Samsung'un 200 megapiksellik telefoto kamerasının kullanıldığı ilk model olacak. Bu model, 200 kat yakınlaştırma özelliği sunacak.

Samsung, birkaç ay önce 200 megapiksellik bir telefoto sensörünü tanıtmıştı ancak o günden bu yana hiçbir akıllı telefonda söz konusu kamerayı görememiştik. İddialara göre vivo X100 Pro+ ya da diğer olası adıyla vivo X100 Ultra, bu sensörün kullanıldığı ilk akıllı telefon olacak.

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşım yapan kullanıcı Digital Chat Station'a göre yeni cihazlarda vivo, 200 megapiksellik sensörün kullanıldığı bir konfigürasyon test ediyor. Büyük ihtimalle Samsung tarafından üretilecek olan bu sensör, 4.3x telefoto lense sahip olacak. Bu sensör, 100mm'lik bir lense denk bir odak uzunluğu yaratacak ve sadece portreler için üstün performans vermekle kalmayacak, dijital yakınlaştırmayı da başka bir seviyeye çıkaracak.

vivo, 200 megapiksellik sensör test ediyor

10x hibrit yakınlaştırma teknolojisi, neredeyse optik yakınlaştırma ile aynı kesit yakınlaştırma kapasitesine sahipken yeni lens ile birlikte 200 kat dijital yakınlaştırma mümkün olacak. Elbette ki bu özelliğin ne kadar başarılı olduğunu ancak cihazlar piyasaya çıktığında görebileceğiz.

vivo'nun bu modeli piyasaya sürmesi durumunda da Çin dışında satışa sürüp sürülmeyeceği bilinmiyor. İddialara göre Honor da kendi amiral gemisi modeli olacak Honor Magic6 Ultimate için benzer bir sensör ile çalışıyor ancak o modelin Çin pazarına özel olacağı biliniyor. vivo X100 Pro+, Nian 2024'te piyasada olacak.