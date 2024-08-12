vivo'nun yeni üst seviye telefonu olarak X200 Pro'nun bazı kamera özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgiler, cihazın oldukça iyi bir fotoğraf ve video kalitesi sunacağını gözler önüne seriyor.

Yılın en iddialı akıllı telefonlarından biri olması beklenen ve şu ana kadar sızdırılan bilgilere göre ekim ayında karşımıza çıkacak olan vivo X200 Pro'nun bazı kamera özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre X200 Pro, hem düşük ışık koşullarında yüksek kalite sunacak hem de uzak mesafelerden kaliteli fotoğraf çekmek isteyenlerin beklentilerini karşılayacak.

Kısaca hatırlatmak gerekirse halihazırda Türkiye'de satışta bulunan vivo X100 Pro'da 50MP çözünürlüğünde üç arka kamera yer alıyordu. X200 Pro, ana kamerada 50MP çözünürlüğü koruyacak olsa da ultra yüksek çözünürlüklü yeni periskop kamera, gözünüzün gördüğü en uzak noktalara zoom yapma isteği uyandıracak gibi görünüyor.

vivo X200 Pro'nun kamera özellikleri ile ilgili şaşırtıcı detaylar

vivo X200 Pro, arka kamera sisteminde dikkat çekici bir yenilik sunuyor. Cihaz 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilmiş yeni bir 50 megapiksel Sony sensöre sahip olacak. Bu sensör düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüler sunmayı vadediyor. Aynı zamanda cihazda 200 megapiksel çözünürlüğe sahip periskop kamera bulunacak. Bu yeni özellik kameranın uzak mesafelerde de yüksek detaylı çekimler yapabilmesini sağlayacak.

X200 Pro'nun daha önce sızdırılmış olan ekran özellikleri de oldukça etkileyici. Cihaz, 6.78 inç büyüklüğündeki kavisli OLED ekranıyla yüksek 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 6.000 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım sağlarken, 50W kablosuz şarj desteği sayesinde pratik ve hızlı şarj imkanı sunmayı hedefliyor.