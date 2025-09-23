vivo X300 Pro, harici lens desteği ile profesyonele yakın kalitede fotoğraf çekebilecek

Vivo, yeni amiral gemisi X300 serisinde yer alan Pro modeline, Zeiss ile ortak geliştirdiği özel bir harici telefoto dönüştürücü lens desteği sunacak.Bu aksesuar sayesinde, mobil cihazlarla daha önce görülmemiş yakınlaştırma ve netlik seviyelerine ulaşmak hedefleniyor.

Vivo, yeni amiral gemisi X300 serisini, özellikle kamera yetenekleriyle öne çıkarmak istiyor. Serinin Pro modeli, 7.99 mm'lik ince profiliyle zarif bir tasarıma sahipken, esas öne çıkan özellik harici bir lens aksesuarı desteği sunması olacak. Daha önce X200 Ultra modelinde tanıtılan Zeiss 2.35x telefoto dönüştürücü lens, bu seride de kullanılabilecek. Bu sayede, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak.

Söz konusu harici lens, 13 cam elemandan oluşan Kepler optik yapıya sahip ve 200mm eşdeğer odak uzaklığı sağlayarak uzun mesafeli çekimlerde mükemmel netlik sunuyor. Özellikle konserler, spor etkinlikleri veya manzara çekimleri gibi detayların yakalanmasının zor olduğu anlarda kullanıcıların en büyük yardımcısı olacak.

Vivo X300 serisi sadece harici lensle değil, dahili kamera donanımıyla da iddialı. X300 Pro modeli varsayılan olarak 200 megapiksel Zeiss APO telefoto lens ile gelirken, standart X300 ise 200 megapiksel Zeiss ana kameraya sahip. Serinin gücü, Vivo'nun V3+ görüntü işlemcisi ve MediaTek'in güçlü Dimensity 9500 çipi ile birleşiyor.