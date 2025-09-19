Tümü Webekno
vivo X300 ve X300 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

vivo'nun yeni amiral gemisi serisi X300 ve X300 Pro'nun görselleri sızdırıldı. Cihazlar, özellikle kamera çıkıntısı hariç 7 mm'lik ince gövdeleriyle dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

vivo, yeni amiral gemisi serisi X300 ve X300 Pro ile akıllı telefon dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Sızıntılar, cihazların 13 Ekim 2025'te Çin'de tanıtılacağını ve estetikle ergonomiyi birleştiren, yuvarlatılmış hatlara sahip bir tasarımla geleceğini ortaya koydu. Özellikle yeni bir "soğuk oyma" teknolojisi sayesinde, telefonların kamera çıkıntısı hariç sadece 7 mm kalınlığında olacağı belirtiliyor.

Her iki model de MediaTek'in yeni Dimensity 9500 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonlar olacak. Bu, performans konusunda çıtanın yükseleceğinin bir işareti. Kamera tarafında ise Zeiss iş birliği devam ediyor. Sızan bilgilere göre, 200 MP çözünürlüğünde ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve periskop telefoto lens gibi etkileyici bir kurulum bizi bekliyor.

X300 Pro modelinin 7000 mAh'a kadar büyük bir pil kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteğiyle geleceği söyleniyor. Ayrıca cihazlar ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu ve IP68/69 suya ve toza dayanıklılık gibi üst düzey özelliklere de sahip olacak.

