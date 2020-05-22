Vivo X50 Pro, Micro Cloud Gimbal Teknolojisiyle Gelecek

Akıllı telefon geliştiricisi olan Vivo, geçtiğimiz günlerde Micro Cloud Gimbal adlı yeni görüntü sabitleyici kamera teknolojisini açıkladıktan sonra dün yeni çıkaracakları telefon Vivo X50 Pro'ya bu özelliği ekleyeceklerini duyurdu.

Vivo'nun piyasaya süreceği yeni telefon olan Vivo X50 Pro ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Günümüz profesyonel çekim ve kamera dünyasında görüntü sabitleme için aktif olarak kullanılan gimbal teknolojisi, bu sefer bir akıllı telefonla bir araya geliyor. Vivo'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı Micro Cloud Gimbal kamera sistemiyle videolar, sanki harici bir sabitleyici cihaz kullanıyormuş gibi sabit bir şekilde çekilebilecek.

Bu Micro Cloud Gimbal teknolojisi, temel olarak OIS sistemle telefonların kullandığı X ve Y eksenli sabitleme işlemini, 3'er derecelik açılarla çeşitli yönlerde ters çevirerek gerçek kameralarda IBIS sabitleme teknolojisi şeklinde kullanılan bir sabitleme sistemi oluşturuyor.

Vivo X50 Pro'nun tanıtım videosu:

Optik eksenlerin düzenlenmesi ve ekstra elektronik bir sabitleyici eklemesiyle bu EIS tipi kamera sistemi, X ve Y eksenlerini olası eksen etrafında sağa, sola kayma ve telefonun aşırı düzeyde yalpalanması hâlinde, görüntüdeki sarsılma problemlerinin üstesinden başarılı bir şekilde gelecek gibi görünüyor. Ayrıca yayınlanan bir diğer videoda, OIS teknolojili bir akıllı telefon ile Vivo'nun yeni teknolojisi Micro Cloud Gimbal'ın karşılaştırması bulunuyor.

Bu videoda soldaki görüntü OIS sistemli bir telefon ile çekilirken sağ taraftaki görüntüyse Micro Cloud Gimbal teknolojisiyle çekiliyor. Her ne kadar Vivo, bu gelişmiş düzeydeki teknolojiyi 4,5 milimetrelik bir kamera modülünün içine sıkıştırabilmiş olsa da Vivo X50 Pro yine de standart akıllı telefonlardan daha büyük bir kamera modülüne sahip olacak ve ayrıca benzer özellikli akıllı telefonlardan daha yüksek bir fiyatla gelecek. Vivo X50 Pro, Vivo'nun belirttiği şekilde güvenilir bir sarsıntı önleyici teknolojiye ve iyi bir düşük ışık performansına sahipse cihazın yüksek fiyat etiketini hak edeceği düşünülüyor.

Vivo X50 Pro, 1 Haziran tarihinde Çin'de tanıtılacak. Bu sayede gerçek zamanlı testler yapılarak telefonun iddia ettiği özelliklerin doğru olup olmadığı kullanıcılar tarafından anlaşılabilecek. Telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağına dair bir bilgiyse henüz bulunmuyor.