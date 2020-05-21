Vivo X50 Pro, 50 MP ISOCELL GN1 Sensörlü İlk Telefon Olacak

Vivo'nun merakla beklenen yeni orta seviye telefonu X50 Pro, kamera yetenekleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. Vivo X50 Pro, Samsung'un yeni 50 MP ISOCELL GN1 kamera sensörünü kullanan ilk telefon olacak.

Samsung, şirketin ilk 1.2 mikrometre (μm) piksel boyutuna sahip sensörü olan 50 megapiksel ISOCELL GN1 sensörünü dün itibarıyla tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin Dual Pixel ve Tetracell teknolojilerini bir arada sunan kamera sensörünün, ilk kez Vivo X50 Pro'da kullanıcağı resmi olarak açıklandı.

Vivo X50 Pro, Redmi K30 Pro Speed Edition'ın ardından Qualcomm'un 5G destekli yeni işlemcisi Snapdragon 768'e sahip olan ikinci telefon olacak. Ayrıca Vivo'nun yaklaşan orta seviye akıllı telefonu, Samsung'un en yeni 50 MP kamera sensörü ile gelen ilk telefon da olacak.

Vivo X50 Pro'nun odağı ISOCELL GN1 sensörünü içeren kameralar olacak

Vivo X50 Pro'da yer alacak ISOCELL GN1 sensörü, Galaxy S20 Ultra'da gördüğümüz 108 MP sensöre çok benziyor. Yeni kamera sensörü, düşük ışık koşullarında 12 MP görüntüler üretiyor ancak Nonacell (9:1) yerine Tetracell (4:1) piksel birleştirme teknolojisini kullanıyor. Ayrıca sensörün yazılım algoritması, 100 MP ile karşılaştırılabilir görüntü çözünürlükleri üretebilmesini sağlıyor.

Samsung'un kamera sensörü, Vivo X50 Pro'nun tanıtım odaklarından biri oldu. Şirket, Weibo hesabında telefonun ISOCELL GN1 ile geleceğini resmen duyurdu. Vivo X50 Pro'nun tanıtım tarihi henüz açıklanmadı, ancak ISOCELL GN1 duyurusu önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi gelebileceğini gösteriyor.