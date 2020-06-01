Vivo X50 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Akıllı telefon pazarının en inovatif markalarından biri olan Vivo, merakla beklenen yeni serisi X50’yi tanıttı. 7.49mm kalınlığı ile şimdiye kadarki en ince 5G’li telefon olan Vivo X50, Pro+ varyantında entegre X55 5G modeme sahip bir Snapdragon 865 işlemci tarafından destekleniyor.

Cesur tasarımları ile akıllı telefon endüstrisinin en dikkat çeken markalarından biri olan Vivo, X50 olarak adlandırdığı yeni serisini gün yüzüne çıkardı. Beklenenin aksine iki değil, üç farklı modelden oluşan seri, özellikle kamera kurulumu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Vivo X50 ve X50 Pro, orta-üst seviye telefon segmentinde konumlanırken, Vivo X50 Pro Plus ise üst seviye bir model olarak karşımıza çıkıyor. Diğer iki modelin aksine gücünü Snapdragon 765G’den değil, Snapdragon 865 işlemciden alan X50 Pro Plus , 2020’nin en iddialı amiral gemileri arasında yer alıyor.

Vivo X50 ve X50 Pro tasarımı

Benzer tasarımlara sahip olan Vivo X50 ve Vivo X50 Pro, 90Hz yenileme hızını destekleyen 6,56 inçlik FHD+ AMOLED kıvrımlı bir ekran sahip. Panelin sol üst tarafındaki delikte, 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonların arkasındaki dörtlü kurulum ise 48 megapiksel Sony IMX598 ana kamera, 8 megapiksel telefoto lens, 13 megapiksel portre lens ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lensten oluşuyor.

Güçlerini sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga setinden alan Vivo X50 ve X50 Pro, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile geliyor. X50, 33W hızlı şarj destekli 4.200mAh bataryadan beslenirken, X50 Pro ise 33W hızlı şarj destekli 4.315mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor.

Vivo, 7.49mm kalınlığa sahip olan X50’nin şimdiye kadarki en ince 5G’li akıllı telefon olduğunu söylüyor. Pro modeli ise 8mm bir kalınlıkla geliyor. Siyah, Mavi ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonların fiyat ve çıkış tarihleri gibi detayları ise henüz belli değil.

Vivo X50 özellikleri

Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı)

6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı) Boyut: 7.49mm

7.49mm Ağırlık: 170g

170g Batarya: 4.200mAh (33W hızlı şarj desteği)

4.200mAh (33W hızlı şarj desteği) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP

48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C

Vivo X50 Pro özellikleri

Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı, HDR10+)

6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı, HDR10+) Boyut: 8mm

8mm Ağırlık: 180g

180g Batarya: 4.315mAh (33W hızlı şarj desteği)

4.315mAh (33W hızlı şarj desteği) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP

48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C

Vivo X50 Pro Plus tasarımı

Son olarak, serinin en üst düzey modeli Vivo X50 Pro Plus’ı mercek altına alacağız. Son ana kadar gizemini korumayı başaran cihaz, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ ile desteklenen 6,56 inçlik FHD+ AMOLED ekran sunuyor. Ana kamera olarak, Samsung imzalı 50 megapiksel 1/1.3 inç ISOCELL GN1 sensörünü kullanan cihaz, lensin hareketini gösteren ve bir çekimin ne zaman duracağını belirten bir ekran radarına sahip.

Gimbal tipi kamera sistemi ile öne çıkan telefon, eşi benzeri görülmemiş bir OIS yani optik görüntü sabitleme performansı vadediyor. Dörtlü kurulumda yer alan diğer kameralar ise şöyle: 8 megapiksel telefoto lens, 13 megapiksel portre lens ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden alan Vivo X50 Pro Plus, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Kutusundan 44W hızlı şarjı destekleyen 4.315mAh kapasiteli bir batarya ile çıkan amiral gemisi, 8 mm kalınlığa ve 180 gramlık bir ağırlığa sahip. Diğer iki model gibi X50 Pro Plus’ın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak söz konusu detayların önümüzdeki günlerde belli olacağını tahmin ediyoruz.

Vivo X50 Pro Plus özellikleri