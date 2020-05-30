Vivo, X50 Serisiyle Dünyaya Açılmaya Hazırlanıyor

Vivo, geçtiğimiz sene sadece Çin'de çıkardığı X30 serisinden sonra X50'yi global alanda tanıtmaya hazırlanıyor. 1 Haziran'da tanıtılacak seri, X50 ve X50 Pro adında 2 ayrı cihazdan oluşuyor. Cihazların ortaya çıkan özelliklerinden haberimizde bahsettik.

Akıllı telefon endüstrisinde kısa sürede önemli bir konuma gelmeyi başaran Vivo, yeni serisiyle haziran ayına damga vurmayı planlıyor. Vivo'nun X50 olarak adlandırdığı seri 1 Haziran'da tanıtılacak. Şirket, geçtiğimiz sene Vivo X30 serisini piyasaya sürerek birçok kullanıcıdan övgü almıştı. X30 sadece yerel market olan Çin'de piyasaya sürülmüştü, ancak X50'nin ise global bir satış ağı olması bekleniyor.

Haziranda tanıtılacak seri hakkında bildiklerimiz şimdilik sınırlı durumda. Render görüntüleri sayesinde telefonların dizaynını inceleme fırsatımız oldu. Bunun dışında bazı özellikleri de ortaya çıkan cihazların, OPPO Reno 4 serisine karşı güçlü bir rakip olmaları bekleniyor. Şimdilik hakkında az bilgi sahibi olduğumuz cihazlar, Vivo'nun Premium orta seviye telefon segmentine hızlı bir giriş yapacağını işaret ediyor.

X50 serisinde 2 ayrı cihaz bulunuyor:

Vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı bu seri şimdilik 2 ayrı cihazdan oluşuyor. Vivo X50 ve Vivo X50 Pro olarak adlandırılan cihazlar, ilk bakışta birbirlerini andırsalar da aralarında bazı farklılıklar mevcut. X50'nin taşıdığı özellikler halâ gizemlerini korumaya devam etseler de, X50 Pro için aynı şeyi söyleyemeyiz. Gelin Pro'nun ortaya çıkan özelliklerine bir göz gezdirelim.

X50 Pro, Snapdragon 765G tarafından güçlendiriliyor:

X50 Pro, 8 çekirdekli Snapdragon 765G işlemci tarafından güçlendiriliyor. RAM ve depolama hakkında henüz bilgi sahibi olmadığımız cihaz, dörtlü kamera kurulumu bünyesinde barındırıyor. 48 MP Sony IMX59 ana kamera olarak işlev görürken, Samsung S5K3L6 portre merceği, 8 MP Hynix Hi846 ultra genişlik merceği, 13 MP OmniVision OV08A10 telefoto merceği bu ana kameraya eşlik ediyor.

Cihazın ön kamerasıysa 32 MP olarak belirlenmiş. Sol üst köşeye konumlandırılan bu ön kamera, ekranda bir deliğin açılmasına yol açmış. 4.315 mAh'lik oldukça büyük bataryası X50 Pro'nun uzun şarj ömürleri sunmasını sağlayacakmış gibi gözüküyor. Oldukça büyük olan bu bataryaya, 33 W'lık hızlı şarj da eşlik ediyor. Cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.