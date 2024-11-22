vivo X Fold 4’ün özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. IPX8 sertifikası, 50 MP kamera ve 6000mAh batarya gibi güçlü özellikler bulunuyor.

vivo'nun merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu X Fold 4 hakkında önemli bilgiler sızdırıldı. Son gelen sızıntılar, cihazın tasarımı, teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında ipuçları veriyor. vivo, bu modelle birlikte yeni bir katlanabilir telefon deneyimi sunmayı hedefliyor.

Sızan bilgilere göre, vivo X Fold 4, önceki modellere göre daha ince ve hafif bir tasarımla karşımıza çıkacak. 6.000mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan cihaz, kablosuz şarj desteği de sunacak.

X Fold 4 ile beklenen yeni özellikler

vivo'nun bu yeni modelinde suya karşı dayanıklılık için IPX8 sertifikasına sahip olması bekleniyor. X Fold 4, iki ultrasonik parmak izi sensörüyle kullanıcı güvenliğini artıracak. Bunlar,cihazın hem dış ekranında hem de iç katlanabilir ekranında yer alacak.

Cihazın kamera sistemi de dikkat çekici olacağa benziyor. X Fold 4, 50 megapiksel çözünürlük sunan üç farklı kameraya sahip. Bu kameralar arasında geniş açılı, periskop telefoto ve ultra geniş açı lensleri bulunuyor. Cihazda basınca duyarlı üç aşamalı bir buton da yer alacak. Hatta bu özellik vivo'nun telefonlarında ilk kez kullanılacak.

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 4'ün çıkışı, daha önce 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşeceği belirtilmişti. Son gelen bilgilere göre ise cihazın çıkışı ertelendi. Şu an için X Fold 4'ün 2025'in ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.