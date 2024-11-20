vivo S20'nin Resmî Görselleri Ortaya Çıktı

vivo S20 serisi ilk defa resmî olarak karşımıza çıktı. Firmanın tanıtım görselleri paylaşıldı.

vivo S20 serisinin çıkışına artık kısa bir süre kaldı. Telefon, vivo'nun hazırladığı tanıtım görsellerinin ortaya çıkması ile ilk defa karşımıza çıktı. vivo S20 ve vivo S20 Pro, firmanın Başkan Yardımcısı ve Marka ve Üretim Stratejisi Genel Müdürü Jia Jingdong tarafından tanıtıldı.

Bu modellerde yer alan kameraların vivo S19 serisi ile benzer bir tasarıma sahip olduğu dikkat çekiyor. Öte yandan S20 Pro'da telefoto kamera yerine periskop kamera yer alacağını belirtelim. Bu modelde Dimensity 9300+ işlemci yer alacak. Ayrıca her iki cihazda da BOE Q10 OLED ekran bulunacak.

Pro modelde üç kamera bulunacak

vivo'nun yeni modelleri, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Çinli tenisçi Qinwen Zheng'in ellerinde sergilendi. Bu görsellerde akıllı telefonların öne çıkan renkleri olan mor ve altın rengi tercih edildi. Jia bu renklerin "altın ipeğinin dokusunu ve anka tüylerini" taklit etmek için tercih edildiğini ifade etti.

Görüntülerde ayrıca Pro modelin üç kamerasının olduğunu görmek mümkün. Temel modelde ise iki kameralı sistem kullanılmaya devam ediyor. Her iki modelde de Aura Light adı verilen LED ışık çemberi bulunacak. Böylece daha etkileyici portreler çekmek mümkün hâle gelecek.

vivo bu modelleri sadece Çin'de satışa sunacak. Yine de firmanın S serisinde yer alan modelleri daha önce V serisi olarak küresel pazarlarda satışa çıkardığını da unutmamak gerekiyor.