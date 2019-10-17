Vivo, İki Yeni Akıllı Telefon Modelini Duyurdu

Vivo, Vietnam'da düzenlediği bir etkinlik kapsamında iki yeni telefon modelini duyurdu. Şirketin duyurduğu ilk model "Y11" olarak isimlendiriliyor ve Vivo'nun 5 yıl önce piyasaya sürdüğü aynı isimdeki modelinin gelişmiş hali. İkinci model ise "Y19" isminde ve göz dolduran özelliklere sahip.

Çin'in önemli teknoloji üreticilerinden BBK Electronics'in yan kuruluşlarından olan Vivo, bugün Vietnam'da düzenlenen bir etkinlikle yeni akıllı telefon modellerini duyurdu. Vivo'nun duyurduğu telefonlardan bir tanesi, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek ancak açıklanan özellikleriyle bir amiral gemisini andıran ikinci akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı.

Vivo'nun duyurduğu akıllı telefonlardan bir tanesi, "Y11" olarak isimlendiriliyor. Bu isim yeni bir telefonmuş gibi görünse de aslında, Vivo'nun 5 yıl önce piyasaya sürmüş olduğu "Y11" modelinin yenilenmiş hali. Şirket, yenilediği telefonunun ismini değiştirmeyi tercih etmemiş. Vivo'nun duyurduğu ikinci telefon ise "Y19" olarak isimlendiriliyor ve heyecan verici özelliklere sahip.

Karşınızda Vivo Y11

Vivo Y11, 6.35 inç boyutunda HD+ çözünürlük sunan bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekranın çentik bölümünde yer alan özçekim kamerası tüketicilere, 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemcisinden güç alan Vivo Y11, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla da destekleniyor.

Telefonun arka kısmında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü yer alıyor. Ayrıca parmak izi okuyucu sensör de arka kısımda bulunuyor. Y11, 5.000 mAh büyüklüğündeki devasa bir bataryaya da sahip ancak bu batarya ne yazık ki hızlı şarj özelliğine sahip değil. Telefonun şarj desteği sadece 10 watt.

Vivo Y11 teknik özellikleri

6.35 inç boyutunda, HD+ (720 x 1440 piksel) çözünürlüğünde IPS LCD ekran

8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci, Adreno 505 GPU

3 GB RAM 32 GB depolama alanı

8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera

13 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera

2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü

Arka kısımda yer alan parmak izi okuyucu sensörü

Çift SIM

4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, microUSB

Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9.1

10 watt şarj destekli 5.000 mAh batarya

Tüm bu özelliklere sahip olan Vivo Y11'in fiyatı ise 2 milyon 990 bin Vietnam dongu (yaklaşık 760 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Ürünün Vietnam dışına çıkıp çıkmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Vivo Y19

Çinli teknoloji üreticisi, Vivo Y19'la ilgili ser verip sır vermiyor. Şu ana dek yapılan açıklamalarda Vivo, yeni telefon modelinin 6.53 inç boyutunda olacağını ve FHD+ çözünürlük sunacağını açıkladı. Telefonun ekranı "V" şeklindeki bir çentiğe sahip olacak ve bu çentik, özellikleri açıklanmayan ancak güçlü olduğu söylenen bir ön kamerayla birlikte gelecek.

Vivo, telefonun işlemci ve diğer kamera özelliklerini de açıklamadı. Ancak Vivo Y19'un üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını biliyoruz. Ayrıca Y19, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Tüm bu özelliklerine ek olarak Vivo Y19, 18 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile piyasaya sürülecek. Ürünün fiyatı ve hangi pazarlara gireceği de açıklanmayan bilgiler arasında.

Vivo Y19 açıklanan teknik özellikleri