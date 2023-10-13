vivo, Türkiye'de üretilen yeni bütçe dostu modelleri Y27 ve Y17s'yi satışa sundu. İşte öğrencilere özel vergisiz telefon uygulamasına da dahil olacak cihazların özellikleri ve fiyatları.

Türkiye’de üretim yapan akıllı telefon devi vivo, yeni cihazlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Teknoloji devi, şimdi de bütçe dostu yeni modelleri Y27’yi ve Y17s’yi ülkemizdeki müşterileriyle buluşturdu.

Y27 ve Y17s, vivo’nun Türkiye’de ürettiği Y serisine dahil oldu. Cep yakmayan fiyatlara sahip bu telefonlar, dikkat çeken özelliklerle geliyor. Y17s’nin, fiyatıyla hükümetin öğrencilere sağladığı vergisiz telefon kampanyasına dahil olacağını da ekleyelim.

Karşınızda vivo Y27!

8,07 mm kalınlığa ve 190 gram ağırlığa sahip vivo Y27, çentikli bir tasarımla geliyor. Telefon, mavi ve bordo olmak üzere iki renk seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor. Cihazda 6,64 inç FHD+ LCD ekran yer alıyor.

İşlemci olarak 12 nm süreciyle üretilen MediaTek Helio G85’i görüyoruz. İşlemci, 6 GB RAM’le eşleştirilmiş. Buna ek olarak 128 GB depolama da vivo tarafından kullanıcılara sunuluyor. Depolama alanı, MicroSD desteğiyle 1 TB’a kadar artırılabiliyor.

Arkada 50 MP ve 2 MP olmak üzere ikili kamera kurulumu bizi karşılıyor. Önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz. Kutudan Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 işletim sistemiyle çıkan telefon, 44W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh bataryayla geliyor.

vivo Y27 teknik özellikleri

Ekran 6,64 inç FHD+ 90 Hz LCD İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 6 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 50 MP, 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh İşletim Sistemi FunTouch OS (Android 13 tabanlı)

vivo Y27 fiyatı

6/128 GB 9.999 TL

vivo Y17s

vivo'nun satışa sunduğu diğer model ise Y17s. Yine bütçe dostu bir model olan telefon, mor ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor. Çift SIM kart desteği ve IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip cihaz, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56 inçlik 840 nit parlaklık sunan LCD bir ekrana sahip.

vivo Y17s, MediaTek Helio G85 işlemciden güç alıyor. Buna ek olarak 4/6 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolamayla geliyor. Aynı şekilde bu cihazda da MicroSD desteğiyle depolama kapasitesi 1 TB’a kadar çıkarılabiliyor.

Arka tarafta 50 MP ve 2 MP olmak üzere ikili kamera kurulumu, önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz. Kutudan Android 13 tabanlı FunTouch 13 arayüzüyle çıkan cihaz, 5000 mAh’lik bir bataryaya sahip.

vivo 17s teknik özellikleri

Ekran 6,56 inç 90 Hz LCD İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 4/6 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 50 MP, 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh İşletim Sistemi FunTouch 13 (Android 13 tabanlı)

vivo Y17s fiyatı