vivo, beklentisi olmayanları mutlu edecek giriş seviye telefonu Y18i'yi tanıttı. Telefon, çok uygun fiyata sahip.

Sürekli yeni telefonlarıyla karşımıza çıkan Çin merkezli teknoloji devi vivo, bugün bir cihaz daha tanıttı. Telefon, çok beklentisi olmayanlara uygun sudan ucuz fiyata sahip giriş seviyedeki Y18i.

vivo Y18i, ön tarafında çentikli ekran tasarımına sahip. Arkada ise ikili kamera kurulumu yer alıyor. Cihazda 6,56 inçlik HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran olduğunu da ekleyelim.

vivo Y18i böyle gözüküyor:

Telefon, giriş seviyede çok düşük fiyatlı bir cihaz olduğu için öyle üst seviye performans sunacak özelliklere sahip değil. Cihazda Unisoc T612 işlemci yer aldığını görüyoruz. Ona 4 GB RAM ve 64 GB depolama eşlik ediyor. Depolama SD kart ile 1 TB’a kadar çıkartılabiliyor.

Arkada 13 MP’lik ana kamera ve 0,08 MP’lik yardımcı sensör var. Önde ise çentiğe yerleştirilmiş 5 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihazın kutudan Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile çıktığını söyleyelim.

Bataryası ise en çok dikkat çeken kısmı. vivo, Y18i modeline üst seviye telefonlara benzer 5000 mAh’lik bir batarya yerleştirmiş. Hızlı şarj desteği ise 15W. Bunlar dışında IP54 dayanıklılığı da ekleyelim. Telefon, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacak.

vivo Y18i teknik özellikleri

Ekran 6,56 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci Unisoc T612 RAM 4 GB Depolama 64 GB Arka Kamera 13 MP, 0,08 MP Ön Kamera 5 MP Batarya 5000 mAh (15W) İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14)

vivo Y18i fiyatı