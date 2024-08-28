vivo, yeni telefonu Y300 Pro'nun bazı özelliklerini ve çıkış tarihini açıkladı. Telefon, özellikle bataryasıyla çok iddialı olacak.

Düzenli olarak farklı segmentlerden telefonlarını bizlerle buluşturan vivo, bir süredir milyonlarca insanın kullandığı uygun fiyatlı Y serisine dahil olacak yeni bir cihaz tanıtmaya hazırlanıyordu. Şimdi de Y300 Pro 5G ismini alacak bu telefon hakkında detaylar geldi.

Çin’de 3C sertifikası alan ve yakın zamanda Geekbench’te listelenen telefonun birçok özelliği ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda bugün, şirketin yöneticilerinden Jia Jingdong telefonun çıkış tarihini, özelliklerini ve tasarımını bizlerle paylaştı.

vivo Y300 Pro neler sunacak?

vivo Y300 Pro, amiral gemisi seviyesinde özelliklere sahip bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Açıklamalara göre cihazda şirketin en gelişmiş ekran teknolojisini göreceğiz. 6,77 inçlik kavisli OLED ekran ve 5000 nit tepe parlaklık yer alacak. Ekran, mavi ışık filtreleme gibi teknolojileriyle kullanıcının gözünü koruyabilecek.

Arkasında yuvarlak kamera adasına sahip olacak cihazda 50 MP’lik ana kamera göreceğiz. Ona önde 32 MP’lik bir selfie kamerası eşlik edecek. Telefonun işlemcisi resmî olarak henüz açıklanmadı ancak Geekbench listelemesi, Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ve 12 GB RAM ile geleceğini göstermişti. Android 14 ile kutudan çıkacağını eklemek gerek.

vivo Y300 Pro’nun en önemli özelliği pili olacak. Öyle ki telefon, 6500 mAh’lik devasa bir bataryayla gelecek. Tek şarjla 12,1 saate kadar oyun süresi sunacak cihazda 80W kablolu hızlı şarj desteği bulunacak. Bu kadar büyük bataryaya sahip olmasına rağmen 7,69 mm’lik gerçekten çok ince bir tasarımla gelmesi de çok dikkat çekici.

Telefonun resmî tanıtımı 5 Eylül günü gerçekleştirilecek. O zaman diğer tüm detaylarını öğreneceğiz ancak şimdiden uygun fiyatla gelirse çok iddialı olacağını söylemek mümkün.