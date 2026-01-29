Çok Ucuza 7200 mAh Batarya Sunacak vivo Y31d Tanıtıldı

vivo, uygun fiyatlı Y serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Y31d isimli cihaz 7200 mAh batarya gibi dikkat çeken özelliklere sahip.

Çin merkezli akıllı telefon üreticis vivo, ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi görmeyi başaran bir marka hâline gelmişti. Şimdi ise şirket, çok ilgi gören uygun fiyatlı Y serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. vivo Y31d ismi verilen cihaz şirket tarafından sessiz sedasız tanıtıldı.

vivo Y31d modeli ön tarafında delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise sol üste yerleştirilmiş 2’li kamera görüyoruz. Cihazın 166.6 x 78.4 x 8.39 mm boyutları var. Ağırlığı ise 219 gram.

vivo Y31d neler sunuyor?

Telefon 720 x 1570 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,75 inç boyutunda bir LCD ekranla geliyor. Parmak izi sensörü yan tarafa yerleştirilmiş. Cihazda IPsıçramalara, yağmura, yüksek basınçlı suya, 1,5 metreye kadar su altında 30 dakikaya kadar kalma gibi şeyler sunan IP69+ dayanıklılık derecesine sahip.

vivo Y31d, Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 6s 4G Gen 2 ile geliyor. Buradan da anlayabileceğiniz gibi yalnızca 4G desteği bulunan bir telefon.** 6/8 GB RAM ve 128 /256 GB depolamayla** sunulacağını belirtelim. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkacak.

Cihazın arka tarafında 50 MP’lik ana ve 2 MP’lik yardımcı sensör bulunuyor. Önde ise 8 MP’lik kamera var. Cihaz giriş-orta segmentinde olmasına rağmen 7200 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip. Bu batarya 13 saat MOBA oyun, 14 saat navigasyon ve neredeyse 2 gün video oynatma sunabiliyor. 44W’lık hızlı şarj desteğiyle %1’den %50’ye 43 dakikada çıkıyor. Cihazın fiyatının henüz açıklanmadığını belirtelim.

vivo Y31d teknik özellikleri