3'lü 50 MP Kamera, Dimensity 9400+ ve Dahası: vivo X200T Tanıtıldı!

vivo, X200 serisi amiral gemisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. X200T ismini alan bu cihaz, harika özelliklerle geliyor.

Türkiye’de de büyük ilgi görmeyi başaran bir marka olan vivo, geçen yıl X200 isimli amiral gemisi telefonlarıyla karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise şirketin bu serisine yepyeni bir cihaz daha dahil edildi. Şirket, gerçekleştirdiği bir lansman ile X200T ismini verdiği yeni modelini resmen duyurdu.

Serinin diğer telefonları gibi premium özelliklerle donatılan vivo X200T modelinin ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arkada ise yuvarlak ada içine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz siyah ve lila renkleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Vivo X200T neler sunuyor?

Telefonda 6,67 inç boyutunda Zeiss Color Master 10-bit AMOLED ekran var. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 1260 x 2800 piksel çözünürlükle kaliteli ve akıcı bir ekran deneyimini kullanıcıyla buluşturuyor. Maksimum parlaklığı ise 5000 nit olarak açıklandı.

X200T modeli, MediaTek’in üst segmentteki gelişmiş performans sunabilen 3 nm işlemcisi Dimensity 9400+’tan güç alıyor. Bu işlemciye 12 GB’a çıkan LPDDR5X RAM ve 256/512 GB UFS 4.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkan cihazda 5 yıl Android, 7 yıl ise güvenlik güncellemesi desteği sunuluyor. IP68 ve IP69 dayanıklılık ile geldiğini de belirtelim.

Telefonun kameralarında yine Zeiss iş birliği görüyoruz. Arkada 50 MP’lik ana kamera, 50 MP’lik 15 mm otomatik odaklamalı ultra geniş kamera ve 50 MP’lik 3x optik zoom destekli periskop telefoto kamera var. Önde ise 32 MP’lik f/2.0 diyafram açıklığında selfie kamerası bulunuyor. Telefonun 90W hızlı şarj destekli 6200 mAh bataryayla kutudan çıktığını da eklemek gerek.

vivo X200T teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 1260 x 2800, 120 Hz, 5000 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9400+ RAM 12 GB Depolama 256 / 512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 6200 mAh (90W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo X200T fiyatı