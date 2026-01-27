Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

3'lü 50 MP Kamera, Dimensity 9400+ ve Dahası: vivo X200T Tanıtıldı!

vivo, X200 serisi amiral gemisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. X200T ismini alan bu cihaz, harika özelliklerle geliyor.

3'lü 50 MP Kamera, Dimensity 9400+ ve Dahası: vivo X200T Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de büyük ilgi görmeyi başaran bir marka olan vivo, geçen yıl X200 isimli amiral gemisi telefonlarıyla karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise şirketin bu serisine yepyeni bir cihaz daha dahil edildi. Şirket, gerçekleştirdiği bir lansman ile X200T ismini verdiği yeni modelini resmen duyurdu.

Serinin diğer telefonları gibi premium özelliklerle donatılan vivo X200T modelinin ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arkada ise yuvarlak ada içine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz siyah ve lila renkleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Vivo X200T neler sunuyor?

viv1

Telefonda 6,67 inç boyutunda Zeiss Color Master 10-bit AMOLED ekran var. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 1260 x 2800 piksel çözünürlükle kaliteli ve akıcı bir ekran deneyimini kullanıcıyla buluşturuyor. Maksimum parlaklığı ise 5000 nit olarak açıklandı.

viv2

X200T modeli, MediaTek’in üst segmentteki gelişmiş performans sunabilen 3 nm işlemcisi Dimensity 9400+’tan güç alıyor. Bu işlemciye 12 GB’a çıkan LPDDR5X RAM ve 256/512 GB UFS 4.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkan cihazda 5 yıl Android, 7 yıl ise güvenlik güncellemesi desteği sunuluyor. IP68 ve IP69 dayanıklılık ile geldiğini de belirtelim.

viv3

Telefonun kameralarında yine Zeiss iş birliği görüyoruz. Arkada 50 MP’lik ana kamera, 50 MP’lik 15 mm otomatik odaklamalı ultra geniş kamera ve 50 MP’lik 3x optik zoom destekli periskop telefoto kamera var. Önde ise 32 MP’lik f/2.0 diyafram açıklığında selfie kamerası bulunuyor. Telefonun 90W hızlı şarj destekli 6200 mAh bataryayla kutudan çıktığını da eklemek gerek.

vivo X200T teknik özellikleri
Ekran 6,67 inç, 1260 x 2800, 120 Hz, 5000 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 9400+
RAM 12 GB
Depolama 256 / 512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 6200 mAh (90W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo X200T fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 653 dolar
12 GB + 512 GB 762 dolar
Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim