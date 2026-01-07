vivo, Ucuz Telefon Arayanların Seveceği Y50S 5G ve Y50e 5G'yi Tanıttı

vivo, uygun fiyatlı Y serisine dahil olacak Y50S 5G ve Y50e 5G telefonlarını tanıttı. Cihazlar, çok beklentisi olmayanlara uygun.

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan vivo, sürekli yeni telefonlarla karşımıza çıkıyordu. Çin merkezli firma, şimdi de uygun fiyatlı Y serisi telefonlarına yenilerini ekledi. Şirket, aynı tasarımlarla gelen Y50s 5G ve Y50e 5G modellerini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

Y50S ve Y50e modelinde biraz modası geçmiş diyebileceğimiz aynı çentikli tasarım var. Arkalarında da sol üstte yer alan bir kamera kurulumu yer alıyor. Çok iddialı telefonlar değiller. Günlük kullanımda pek beklentisi olmayanlar için tasarlanan ve ucuz model ayaraynlara uygun olduklarını söyleyebiliriz.

vivo Y50S 5G teknik özellikleri

Ekran 6.74 inç, HD+, 90 Hz, 1000 nit, LCD İşlemci Dimensity 6300 RAM 6 GB Depolama 128 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6000 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 15 (Android 15)

vivo Y50e 5G teknik özellikleri

Ekran 6.74 inç, HD+, 90 Hz, 1000 nit, LCD İşlemci Dimensity 6300 RAM 6 GB Depolama 256 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6000 mAh (15W) İşletim sistemi OriginOS 15 (Android 15)

vivo Y50S ve Y50e 5G fiyatları

Y50S modeli, 6 GB + 256 GB’lık versiyonunda 260 dolardan başlıyor. Y50e 5G modelinde ise 215 dolardan başlayan fiyatlar görüyoruz.