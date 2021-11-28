Vivo'nun yeni telefonu Y55'in görüntüsü ve özellikleri, lansmandan önce ortaya çıktı. Bunlara ek olarak telefonun satışa çıkacağı fiyat etiketi de öğrenildi.

Kısa bir süre önce, 'V2164A' model numaralı bir Vivo akıllı telefon, Çin'in 3C yetkilisinin onayından geçti. Daha önce sızdırılmış bir IMEI veri tabanı listesi sayesinde, yeni cihazın Vivo Y55s takma adıyla ilişkili olduğu biliniyordu.

Şimdi ise China Telecom'un web sitesinde telefonun bir listesi ortaya çıktı. Yeni liste sayesinde henüz resmi olarak piyasaya çıkmayan cihazın neredeyse bütün önemli özelliklerini ve nasıl görüneceğini öğrenmiş olduk. Gelin Y55s'e birlikte göz atalım.

Vivo Y55s'in özellikleri

163.87 x 75.33 x 9.17 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığındaki Vivo Y55s, tam HH+ çözünürlük sunan damla çentikli 6.58 inç LCD ekrana sahip olacak. Ön kısımdaki çentikte 8 MP selfie kamerası bulunuyorken, arka panelde de 50 MP birincil kamera ve 2 MP yardımcı lens bulunacak.

Kaputun altında ise bizi MediaTek Dimensity 700 karşılıyor. 5G bağlantısı desteği sağlıyan MT6833 model numaralı çip; 2,2 GHz'de saat hıza sahip iki ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 2 GHz'de saat hıza sahip altı güç verimli ARM Cortex-A55 çekirdeği bulunduruyor. Yani çipin uygulamaların çoğunu sorunsuz bir şekilde çalıştıracağı rahatlıkla söylenebilir. Buna ek olarak oyunlar desteklenecek; ancak talep edilenler yalnızca orta düzey ayarlarla çalıştırılabilecek. 8 GB RAM ve 128 GB Dahili Depolama’ya sahip cihaz tek bir varyantta gelecek. Ayrıca cihazda kullanıcıların belleği biraz genişletmesine olanak tanıyan bir mikro SD kart yuvasının olması da beklenebilir.

Gücünü devasa 6.000 mAh bataryadan alacak olan cihaz 18 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, USB C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı bulunan cihazın bir de yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı olacak. Listede ayrıca cihazın Seramik Siyahı, Ayna Gölü Mavisi ve Kiraz Pembe Meteor’u olmak üzere üç farklı renkte geleceği belirtiliyor.

Vivo Y55s’in fiyatı ne kadar olacak?

Fiyatı 1.899 CYN, yani yaklaşık 297 dolar (3690,31 TL) olarak listelenen cihaz, 4 Aralık’ta Çin'de raflardaki yerini alacak; ancak yakın zaman içinde Vivo Y55s’in Asya’da bulunan diğer pazarlara da yayılacağını söyleyebiliriz.