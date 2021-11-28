Samsung S22 serisinin ekran boyutlarının belirlenebildiği yeni aksesuar sızıntıları ortaya çıktı. Ekran koruyucu sızıntısına göre Galaxy S22'nin 6.06 inç, Galaxy S22 Plus'ın 6.55 inç ve Galaxy S22 Ultra'nın 6.81 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

Android işletim sistemine sahip telefonlar arasında sektörün lideri sayılabilecek Samsung, katlanabilir telefon modelleriyle aslında bunu tekrar kanıtladı. Fakat aynı sektördeki rekabetin artmasıyla birlikte aynı segment telefonlar arasında yıldızı biraz sönük kaldı. Samsung, ilgi ve merakla beklenen Galaxy S22 serisiyle birlikte bu yıldızı tekrar parlatmak istiyor.

Bu seriye ilişkin şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Son olarak yakın bir zamanda ortaya çıkan sızıntıda Galaxy S22 Ultra’nın tasarımında S Pen bulunduğu ve tasarımın kavisli kenarlara sahip olduğu görülmüştü. Ortaya çıkan son ekran koruyucu sızıntısında, modellerin ekran boyutlarına ilişkin ciddi manada fikir sahibi olmak mümkün.

Üç modelin de ekran boyutu 6 inç üzerinde

Sızıntıya göre ekran boyutlarının şu şekilde olacağı düşünülüyor:

Samsung Galaxy S22: 6.06 inç

6.06 inç Samsung Galaxy S22 Plus: 6.55 inç

6.55 inç Samsung Galaxy S22 Ultra: 6.81 inç

Elbette aksesuarlar üzerinden elde edilen bu fikirler tahminden ibaret, noktası noktasına gerçeği yansıtmıyor fakat en azından ciddi manada fikir edinmek mümkün gibi görünüyor. Ayrıca ekran koruyuculara bakıldığında, üç modelin de ön ekrandan kesilmiş delikli selfie kameralarla gelebileceği görülüyor. Telefonların tanıtımının ise muhtemelen 2022 yılının Şubat ayında yapılacağı tahmin ediliyor.