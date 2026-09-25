vivo, uygun fiyata üst düzey özellikler sunan Y600i modelini resmen tanıttı.

Türkiye’de en çok telefon satan markalardan biri konumundaki vivo, uygun fiyatlı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, bu konuda en çok dikkat çeken serilerden olan Y serisine bir model daha ekledi. vivo Y600i modeli resmen tanıtıldı.

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Telefon, bütçe dostu bir segmentte konumlandırılsa da dikkat çeken özellikler ve devasa bir bataryayla geliyor. Gelin 3 renk seçeneğiyle sunulacak Y600i modelinin tüm detaylarına birlikte göz atalım.

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vivo Y600i neler sunuyor?

Ekran 6,87 inç, 1592x720 piksel, 120 Hz, LCD İşlemci Snapdragon 4 Gen 2 RAM 6 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP Ön kamera 8 MP Batarya 8000 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 6

Cihazın ön yüzünde 6.87 inç büyüklüğünde, 1592 x 720 piksel çözünürlük sunan LCD bir ekran yer alıyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu panel, 1.300 nite kadar parlaklık sunabiliyor.

vivo Y600i, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor. Bu kuruluma 6 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıktığını belirtelim. Kameraya baktığımızda ise 50 MP f/1.8 piksel ana kamera görüyoruz. Önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

vivo’nun yeni telefonu, 8.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile geliyor. Bu dev pil, 44W kablolu hızlı şarjı ve ters kablolu şarj teknolojisini destekliyor. Şirketin kendi laboratuvar testlerine göre batarya, 1.500 şarj döngüsünün ardından bile kapasitesinin en az %80'ini koruyabiliyor. Telefonun başlangıç fiyatının 300 dolar olduğunu belirtelim.