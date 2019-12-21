Vivo, Yeni Telefonunu Tanıtacağı Tarihi Duyurdu

Vivo ile ilgili gelen yeni bilgiler, 23 Şubat 2020'de Barcelona'da düzenleyeceği bir etkinlikte kullanıcıya yeni bir akıllı telefon tanıtacağına işaret ediyor. Tanıtılacak bu yeni telefonun katlanabilir bir model olması ön görülüyor.

Yeni elde edilen bilgilere göre Vivo, 2020 yılında Barcelona’da düzenleyeceği etkinlikte yeni bir akıllı telefonu kullanıcıyla buluşturacak. Etkinliğe dair yayınlanan duyuruda cihaza dair hiçbir detay göze çarpmıyor.

23 Şubat 2020 tarihinde tanıtılacak olan yeni akıllı telefon, katlanabilir bir model olabilir

Beklentiler, Vivo’nun 2020 yılında tanıtacağı akıllı telefonun katlanabilir bir model olacağı yönünde. Bazıları, yayınlanan duyuruda yer alan kocaman ‘V’ sembolünü bir katlanabilir telefonun habercisi olduğunu düşünürken bazıları da bunun sadece Vivo’nun baş harfi olduğunu ileri sürüyor. Anlamış olduğunuz üzere yeni cihaza dair henüz hiçbir detay bulunmuyor. Ancak Vivo şirketinin amiral gemisi cihazlarına bir yenisini eklemesi bekleniyor.

Vivo, geçtiğimiz günlerde mobil oyuncular için bir şarj kablosu tanıtmıştı

Günümüz akıllı telefon üreticileri yalnızca akıllı cihazlar üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda bu cihazlar için geliştirilen değişik aksesuarları da kullanıcıya sunuyor. Her akıllı telefon üreticisinin kullanıcıya sunduğu bilindik aksesuarlara kulaklık, şarj cihazı ve şarj kabloları örnek gösterilebilir.

Çin’in akıllı telefon üreticisi Vivo da bu yönde oldukça yenilikçi bir adım attı. Vivo, sunduğu aksesuarların arasına bir de mobil oyuncular için geliştirilmiş Type C veri kablosunu ekledi. Oyun severler için biçilmiş kaftan olan bu yeni ürünün tasarımı bir hayli kullanışlı. Sağladığı özellikler de cabası.

Vivo’nun mobil oyun seveler için kullanıma sunduğu veri kablosu, 'T' şeklinde bir tasarıma sahip. Ayrıca cihazın arkasında yer alan bir vantuz sayesinde kablonun, telefonun arkasına dolaşması engelleniyor. Bu sayede oyuncuların oyun keyfi de bozulmamış oluyor. Bazı kullanıcıları üzecek olan haber ise tasarlanan bu kablonun sadece Type C şarjlar için uygun olması.

2A şarj desteği sunan yeni veri kablosu, resmi kaynaklardan gelen bilgilere göre Vivo ve IQQQ cihazları ile oldukça uyumlu bir biçimde çalışıyor. 44 W ultra hızlı şarj desteği ile kullanıcının karşısına çıkan kablo, IQQQ model uyumlu cihazları yalnızca yarım saatte %69 oranında şarj edebiliyor.

Vivo X27 model akıllı telefon ise, 22,5 W hızlı şarj desteği sunan yeni kablo sayesinde yarım saat içinde %57 oranında şarj olabiliyor. Uzunluğu yaklaşık 1,2 metre olan kablonun özel tasarımı, kablonun birbirine dolaşmasının da büyük bir oranda önüne geçiyor.

Ürünün fiyatı 7,11 dolar olarak hesaplandı. Bunun içerisine vergi ve kâr payı eklenmemiş haliyle de 41 TL’ye denk geliyor.