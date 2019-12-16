Vivo'nun uzun zamandır beklenen, 60x dijital yakınlaştırma yeteneğine sahip telefonu Vivo X30 ve Vivo X30 Pro, bugün Çin'de düzenlenen bir etkinlik ile tanıtıldı. Telefonlar, özellikleri ile önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Vivo’nun bir süredir sızıntılarıyla karşımıza çıkan ve merakla beklenen X30 serisi, Çin’de düzenlenen bir etkinlik ile bugün tanıtıldı. Cihaz, teleskobun bir tık altı kamerası ve Samsung Exynos 980 5G yonga seti ile önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirecek.

Vivo X30 serisinin ilgi çekici teknik özellikleri de bulunuyor. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan Vivo X30 serisinin özelliklerine ve fiyatına biraz daha yakından bakalım.

Vivo X30 serisi hangi özelliklerle geliyor?

Tasarımla başlayacak olursak Vivo X30 ve X30 Pro, ön ve arka kısımda tercih edilen cam panellerin yanı sıra alüminyum çerçevesi ile 'sandviç' olarak tabir edilen bir tasarıma sahip. Bu sayede ele rahatça oturan telefon, arka tarafında ise dörtlü kamera modülünü bulunduruyor. Bu kameralardan ilk üçü, dikey şekilde konumlandırılırken dördüncü kamera ise biraz daha iç tarafa yerleştirilmiş durumda.

Geçtiğimiz dönemlerde çıkardığı modellerinde ‘delikli’ ön kamera tasarımını benimseyen firma, X30 serisi için de bu tasarımı tercih etmiş. Bu sayede yüksek ekran/gövde oranı sunan telefon, 6,44 inçlik Full HD+ Super AMOLED bir ekrana sahip. Bu noktada telefonun en/boy oranı 20:9 iken, piksel çözünürlüğü ise 1080 x 2400 olarak belirlenmiş ve P3 renk yelpazesi destekleniyor. Bunlara ek olarak ekranda gömülü bir parmak izi tarayıcı bulunuyor ve yalnızca 0,29 saniyede ekran kilidini açabiliyor.

Telefonun en merak edilen noktası olan kamera detaylarına gelecek olursak Vivo X30 Pro’nun kamera modülünde; 64 MP (f/1,8) ana sensör; 32 MP (f/2,0) Samsung GD 1 portre kamerası; 2x optik yakınlaştırma, 5x hibrit yakınlaştırma ve 60x dijital yakınlaştırma olanağı sunan 13 MP süper telefoto lens ve 112 derecelik görüş açısına sahip 8 MP’lik ultra geniş açı sensörü bulunuyor. Bu lens ayrıca 2,5 cm’ye kadar makro fotoğraf çekmeye de imkân sağlıyor.

Vivo X30’a gelecek olursak da telefon, 60x telefoto lensinin dışında Pro varyantı ile aynı kamera kurulumuna sahip. 60x dijital yakınlaştırma seçeneğinin bulunmadığı Vivo X30, bu noktada Oppo Reno 2 ve Realme X2 Pro’ya benzer şekilde 20x’e kadar dijital yakınlaştırmayı destekliyor. Ayrıca her iki cihazda da 33 W hızlı şarj destekli 4.250 mAh batarya bulunuyor.

Vivo X30 serisinin fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi:

Pro modeline kıyasla daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Vivo X30, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip baz modeli için 3.298 Çin yuanından (yaklaşık 2.750 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu noktada 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği bulunan bir diğer model ise 3.598 Çin yuanından (yaklaşık 3.000 TL) listelenecek.

Öte yandan Vivo X30 Pro, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeli için 3.998 Çin yuanı (yaklaşık 3.350 TL) fiyat etiketine sahip. Bu noktada 128 GB’lık ek bir depolama alanına daha sahip olmak isterseniz de 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı model, 4.298 yuandan (yaklaşık 3.600 TL) alıcılarını bekliyor olacak.

Siyah, turuncu ve leylak olmak üzere 3 farklı renk seneğiyle piyasaya sürülecek olan Vivo X30 serisi, şu anda Çin’de ön siparişe açılmış durumda. Telefonların resmi satışına ise 28 Aralık’tan sonra başlanacak ancak bu satışlar yalnızca Çin ile sınırlı olacak. Vivo X30 serisinin diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

Vivo X30 özellikleri:

Ekran: 6,44 inç, 1080 x 2400 çözünürlüğünde Full HD+ Super AMOLED

6,44 inç, 1080 x 2400 çözünürlüğünde Full HD+ Super AMOLED İşlemci: Exynos 980 (8 nm)

Exynos 980 (8 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka Kamera: 64 MP (f/1,8) + 32 MP (f/2,0) + 8 MP (f/2,2)

64 MP (f/1,8) + 32 MP (f/2,0) + 8 MP (f/2,2) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Bağlantı: 3,5 mm jak, Wi-Fi 802.11, 3G, 4G/LTE/, 5G

3,5 mm jak, Wi-Fi 802.11, 3G, 4G/LTE/, 5G İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) destekli Funtouch 10.0

Android 9.0 (Pie) destekli Funtouch 10.0 Renkler: Siyah, turuncu, leylak

Vivo X30 Pro özellikleri: