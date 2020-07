Sinema Salonları Açılır Açılmaz Vizyona Girecek Yeni Filmler

COVID-19 salgını nedeniyle aylardır kapalı olan sinema salonları 1 Temmuz itibariyle açıldı. Peki salgın sonrası salonlarda hangi filmler vizyona girecek? Sizin için tartışmalara neden olan normalleşme döneminin ilk filmlerini bir araya getirdik.

COVID-19 Salgını tüm dünyayı kasıp kavururken kimi ülkeler salgının ve vaka sayılarının olumlu seyri sonucu “Normalleşme Süreci”ne geçtiklerini duyurdu. Türkiye olarak ülkemizde birçok işletme ve kamusal alan bu çerçevede “Yeni Normal” yaklaşımıyla belirli kurallar ve denetimlerle tekrar açılmaya başladı.

Bu “Normalleşme Süreci” kapsamında 1 Temmuz’da sinema salonlarının da açılacağını daha önce sizlere duyurmuştuk. Her ne kadar sinema salonlarının hangi koşullarda açılacağını, ne kadarının açılacağını ya da hangi salonların hangi filmleri yayınlayacağı net belli olmasa da yapım şirketleri hazırda olan ya da daha önce ertelenen projelerinin vizyon tarihlerini açıklamaya başladı.

Biz sizler için bu listeyi, mevcut açıklanan tarihler üzerinden derledik. Ancak bu filmlerden birini sinema salonunda izlemek isterseniz, gideceğiniz salonda istediğiniz filmin yayınlanıp yayınlanmadığına dair doğrudan bilgi almanızı tavsiye ederiz. İşte temmuz ayında vizyona girecek sinema filmleri...

3 Temmuz'da vizyona girecek filmler

Norm of the North 2: King Sized Adventure / Karlar Kralı Norm 2

Kovan

Araf 4: Meryem

Nuh Tepesi

10 Temmuz'da vizyona gireecek filmler

The Room / Oda

Kızım Gibi Kokuyorsun

Penguin League / Penguenler Takımı Uzayda

Hayvan

17 Temmuz'da vizyona gireecek filmler

Jacob's Ladder / Dehşetin Nefesi

Missing Link

Ecinni 3: Issız Çığlık

24 Temmuz'da vizyona gireecek filmler

Mulan

The Shed

31 Temmuz'da vizyona gireecek filmler

The SpongeBob Movie: Sponge On The Run / SüngerBob KarePantolon: Firarda

The Lodge / Mürit

Greenland

Ava

Norm of the North 2: King Sized Adventure / Karlar Kralı Norm 2 (3 Temmuz)

Tür: Animasyon

Animasyon Yönetmen: Richard Finn, Tim Maltby

Richard Finn, Tim Maltby Oyuncular(Seslendirme): Andrew Toth, Maya Kay, Lisa Durupt

Norm of the North 2: King Sized Adventure / Karlar Kralı Norm 2 Fragman:

Serinin ikinci filminde kahramanımız Norm, Arkeolog Dexter tarafından Çin’den kaçırılan bir sanat eserinin peşine düşer. Çalınan eseri Çin halkına geri vermeye kararlı olan Norm ve arkadaşlarının Dexter peşindeki macera dolu yolculuğunu izleyeceksiniz.

Kovan (3 Temmuz)

Tür: Dram

Dram Yönetmen: Eylem Kaftan

Eylem Kaftan Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak

Kovan Fragman:

Ayşe Almanya’da yaşayan genç bir kadındır. Vefat eden annesinin vasiyeti üzerine Karadeniz dağlarındaki köylerine geri dönerek, ondan kalan arıcılık mesleğini sürdürmeye karar verir. Kent çiftçisi olarak başladığı bu süreç ise vahşi doğayla çetin bir mücadele haline gelir.

Araf 4: Meryem (3 Temmuz)

Tür: Korku

Korku Yönetmen: Gökhan Arı

Gökhan Arı Oyuncular: Berrak Öztekin, Derya Şen, Damla Özovalı

Araf 4: Meryem Fragman:

Mesleğe yeni başlayan genç öğretmen Meryem, öğretmen arkadaşı Güzide ile birlikte teyzesi nurten ve çocuklarıyla aynı evde yaşamaktadır. Evde açıklayamadığı olaylara şahit olan Meryem, Güzide’nin de aynı şeyleri yaşadığını öğrenince bu durumun psikolojik olmadığını fark eder ve bir açıklama arayışına girer. Oysaki her şeyin sebebini bilen Nurten geçmiş günahların bedelini Meryem’e ödetmeye hazırdır.

Nuh Tepesi (3 Temmuz)

Tür: Dram

Dram Yönetmen: Cenk Ertürk

Cenk Ertürk Oyuncular: Haluk Bilginer, Ali Atay, Mehmet Özgür

Nuh Tepesi Fragman:

Orta yaş kriziyle baş etmeye çalışan Ömer babasıyla birlikte memleketi Bursa’ya döner. Babası ölünce arazilerindeki bir ağacın gölgesine gömülmek ister. Ancak bu ağacın Nuh Peygamber tarafından dikildiğini iddia eden köy halkı tarafından buna müsade edilmez. Ömer ve babası da arazinin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için bürokratik bir mücadeleye başlar. Gelişen süreçte babayla oğulun da değişen ilişkisini izleriz.

The Room / Oda (10 Temmuz)

Tür: Gerilim, Fantastik

Gerilim, Fantastik Yönetmen: Christian Volckman

Christian Volckman Oyuncular: Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson

The Room / Oda Fragman:

Şehirden kaçarak doğal ve sağlıklı yaşamak için kırsalda eski bir eve taşınan genç çift Matt ve Kate, bu evde ilginç bir oda keşfederler. Doğaüstü güçleri bu odada diledikleri her şeyin gerçek olduğunu fark eden çift elde ettikleri onca şeyden sonra çok daha önemli bir dilek dilerler. Daha önce ne kadar deneseler de çocukları olmaya Matt ve Kate bir çocuk dileğinde bulunurlar. Ancak bu dileğin sonuçları diğer dilekler gibi basit ve sorunsuz olmayacaktır.

Kızım Gibi Kokuyorsun (10 Temmuz)

Tür: Tür: Dram

Tür: Dram Yönetmen: Olgun Özdemir

Olgun Özdemir Oyuncular: Clémence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir

Kızım Gibi Kokuyorsun Fragman:

Beatrice, 2016 Fransa Nice’daki İŞİD sadırısında Hatay göçmeni tüm ailesini kaybeder. Babasının vasiyeti üzerine Hatay’daki Ermeni Köyü Vakıflı'ya cenaze defin işleri için gelen Beatrice kaldığı motelde kendisi gibi İŞİD mağduru Hevi ve taile gelen gurbetçi İbrahim ile tanışır. Yeni tanışan bu üçlü Hevi’nin kayıp ablasının arayışına birlikte devam ederek ortak bir amaçla beklenmedik bir yolculuğa çıkarlar.

Penguin League / Penguenler Takımı Uzayda (10 Temmuz)

Tür: Animasyon

Animasyon Yönetmen: James Snider

James Snider Oyuncular(Seslendirme): Thomas Carr, Maria Petrano, Jacob Tyler

Penguin League / Penguenler Takımı Uzayda Fragman:

Pengunlerimiz Philip ve Zooey birer pilot. Görevleri ise karargahları hakkında bilgi edinmek için daha evvel hiç bir kanatlının uçmadığı kadar uzaklara uçmak. Galaksiler arasında seyahat eden pilot penguenlerimizin bilgiye ulaşmamasını isteyen birileri onlara bir saldırı da bulunur. Artık penguenlerimizin hem bu kötülüğü yapanı bulması hem de bunun sebeplerini keşfetmesi gerekmektedir.

Hayvan (10 Temmuz)

Tür: Dram, Aksiyon

Dram, Aksiyon Yönetmen: Atilla Barışer

Atilla Barışer Oyuncular: Bedirhan Barışer, Mehmet Ulay, Anta Toros

Hayvan Fragman:

Annesini kaybeden Barış, kendisiyle birlikte sorunlu ve baskıcı babasını da büyütmek zorunda kaldığı hayatından, ona destek veren bir koç ve ona sevgisini sunan bir kadının desteğiyle sıyrılır. Boksa başlayarak kendini yeniden var eden Barış’ın hikayesi gerçek bir hikayeden esinlenilmiştir.

Jacob's Ladder / Dehşetin Nefesi (17 Temmuz):

Tür: Dram, Gizem, Korku

Dram, Gizem, Korku Yönetmen: Adrian Lyne

Adrian Lyne Oyuncular: Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello

Jacob's Ladder / Dehşetin Nefesi Fragman:

Vietnam savaşı sonra evine dönen Jacob, kurtulamadığı ve hayatını oldukça zorlaştıran kabuslar ve halüsinasyonlarla mücadele etmektedir. Aklını kaçırmak üzere olduğuna inanan Jacob’un ise merak ettiği, bu kabusların ve halüsinasyonların sebebi sadece Vietnam Savaşı’nın yarattığı travma sonrası stres bozukluğu mu, yoksa çok daha karanlık ve korkutucu bir gerçek mi?

Missing Link (17 Temmuz):

Tür: Animasyon

Animasyon Yönetmen: Chris Butler

Chris Butler Oyuncular(Seslendirme): Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoe Saldana

Missing Link Fragman:

Bay Link; 2.50 cm boyu, 286 kilo ağırlığı ve tüm vücudunu kaplayan kıllarıyla insan soyunun çok geçmişteki kökenlerine ait son bireydir. Ancak yalnızlıktan dolayı artık çok mutsuz olan Bay link efsanevi Shangri-La vadisinde olduğuna inanılan kayıp soydaşlarını bulmak için bir seyahate çıkmaya karar verir. Bu macera dolu yolculukta ona bölgenin tek haritasına sahip Adelina Fortnight ve mitolojik varlıklar konusunda uzman araştırmacı Sir Lionel Frost eşlik edecektir.

Ecinni 3: Issız Çığlık (17 Temmuz):

Tür: Korku, Dram

Korku, Dram Yönetmen: Mehmet Sağlam

Mehmet Sağlam Oyuncular: -------

Ecinni 3: Issız Çığlık Fragman:

Ecinni ve Ecinni: Tılsımlı Mezar filminden sonra gelen serinin son filmi Ecinni 3: Issız Çığlık filmi, gizemli ve dramtik öyküsüyle sizleri cinler dünyasında yeni bir yolculuğa çıkarıyor (Çıkarmasa mı acaba, yeter mi bu kadar?).

Mulan (24 Temmuz)

Tür: Macera, Fantastik

Macera, Fantastik Yönetmen: Niki Caro

Niki Caro Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee

Mulan Fragman:

Büyük Çin İmparatoru Kuzey İstilacıları ile savaşmak için her aileden bir erkeği sefere çağırır. Onurlu bir savaşçının en büyük kızı Mulan ise yaşlı babasının yerine geçerek bir erkek kılığında savaşa katılır. Kadınların sadece sadece çocuk kaynağı olarak görüldüğü bir çağda cephedeki üstün savaş yetenekleriyle dikkat toplayan Mulan’ın, aşık olduğu komutanıyla birlikte savaştığı, destansı yolculuğu izleyeceğiz.

The Shed (24 Temmuz):

Tür: Korku, Komedi

Korku, Komedi Yönetmen: Frank Sabatella

Frank Sabatella Oyuncular: Jay Jay Warren, Cody Kostro, Sofia Happonen

The Shed Fragman:

17 yaşında şartlı tahliye koşulları altında lise hayatına devam eden Stan’in okuldaki zorbalarla başı sürekli beladadır. Bir gün, dedesiyle birlikte yaşadığı evin bahçesindeki kulübede bir vampir tarafından dönüştürülmüş bir avcı olduğunu fark eder. Artık avcı da bir canavar olduğu için Stan ondan kurtulmak istemektedir. Ancak okuldaki zorba gençler de canavarın varlığından haberdar olunca Stan’in aklına daha iyi bir fikir gelir.

The SpongeBob Movie: Sponge On The Run / SüngerBob KarePantolon: Firarda (31 Temmuz)

Tür: Animasyon

Animasyon Yönetmen: Tim Hill

Tim Hill Oyuncular: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Keanu Reeves

The SpongeBob Movie: Sponge On The Run / SüngerBob KarePantolon: Firarda Fragman:

SüngerBob’ın yeni arkadaşı Gary Poseidon tarafından kaçırılır. Bob ve arkadaşları Gary’i kurtarmak için kayıp kent Atlantik Şehri’ne macera dolu bir yolculuğa çıkar.

The Lodge / Mürit (31 Temmuz):

Tür: Korku, Dram

Korku, Dram Yönetmen: Severin Fiala, Veronika Franz

Severin Fiala, Veronika Franz Oyuncular: Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh

The Lodge / Mürit Fragman:

İkinci evliliğine hazırlanan Richard, sevgilisi Grace ve çocuklarının yakınlaşması için bir tatil planı yapar ve hep birlikte şehir dışında bir tatil köyüne giderler. Grace çocukların kendisini sevmesi için elinden geleni yapsa da çocuklar Grace ve babalarının ayrılmasını isterler. Çocuklar Grace’in geçmişini araştırınca, onun yıllar önce gerçekleşen bir katliamdan kurtulan tek kişi olduğunu öğrenir. Kurtulmaya çalıştığı travmasıyla tekrar savaşmak zorunda kalan Grace, evin etrafında gelişen kötü olayların her geçen dakika daha da artmasıyla geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Greenland (31 Temmuz)

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Bilim Kurgu, Gerilim Yönetmen: Ric Roman Waugh

Ric Roman Waugh Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Andrew Bachelor

Greenland Fragman:

Dünyaya yaklaşan devasa bir gök cisminin çarpmasına son 48 saat kalmıştır. Hayatta kalmanın ise tek yolu Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaktır. Kendilerinin ve çocuklarının hayatını kurtarmak için zamanla yarışan evli çift John ve Allison’ın heyecan dolu mücadelesini izleyeceğiz.

Ava (31 Temmuz)

Tür: Aksiyon, Gerilim, Polisiye

Aksiyon, Gerilim, Polisiye Yönetmen: Tate Taylor

Tate Taylor Oyuncular: Jessica Chastain, Colin Farrell, John Malkovich

Ava Fragman:

Genç ve güzel Eve aslında oldukça tehlikeli uluslararası bir suikastçıdır. Bu zamana kadar görevlerini başarıyla tamamlayan ve tüm avlarının canını iz bırakmadan alan Eve, son görevinde işler ters gidince bu sefer av konumunda kendini bulur. Can almak için kullandığı tüm yeteneklerini şimdi canını kurtarmak için kullanmak zorundadır.

Listemizin sonuna geldik. Sağlıkla kalın. En kısa zamanda ve en sağlıklı şekilde sinema salonlarıyla birlikte tüm sanat ve kültür etkinliklerinin normal dönemsi dileğiyle...