Vodafone, kendi e-ticaret platformu Her Şey Yanımda'yı kullanıma sundu. Vodafone Yanımda uygulamasının bir parçası olarak kullanıma sunulan platform, Vodafone abonesi olmayan tüketiciler tarafından da kullanılabiliyor. Şirket, lansmana özel etkileyici kampanyalar da sunuyor.

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesi olarak hizmet vermeye devam eden Vodafone, e-ticaret sektörüne giriş yaptığını duyurdu. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden "Her Şey Yanımda" isimli e-ticaret hizmetini devreye alan şirket, böylelikle daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

Vodafone'un kullanıma sunduğu e-ticaret platformu, şu an için 10 ana kategoriye sahip. Bu 10 ana kategoriyi de 100 alt kategoriye ayıran şirket, bu sayede 500 binden fazla ürüne kolaylıkla ulaşma imkanı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak; Her Şey Yanımda üzerinden verilecek her sipariş için TOÇEV’e de 3 TL bağış yapılmış olacak.

Vodafone'un gözü yükseklerde: Hedef, e-ticarette ilk 3'e girmek

Vodafone tarafından yapılan açıklamalarda, Her Şey Yanımda üzerinden akıllı telefon, elektronik, giyim, küçük ev aletleri, ev ve yaşam ürünleri, anne ve bebek ürünleri, spor ürünleri, hobi ürünleri, kozmetik ürünler, dijital uygulamalar ve servislere kolaylıkla ulaşılabileceği ifade edildi. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy tarafından yapılan açıklamalarda ise Vodafone'un e-ticaret sektöründeki hedeflerinin çok yüksek olduğu belirtildi. Aksoy'un konuyla ilgili açıklaması şöyle;

Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bugüne kadar ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız, ‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’ sadakat platformumuz ve ‘Süpermarket Yanımda’ servisimiz ile önemli adımlar attık. Şimdi de ‘Her Şey Yanımda’ ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz. Araştırmalara göre, Türkiye’de online ticaret pazarı 2020’de %76 büyümeyle 100 milyar doların üzerinde bir ciroya erişti. Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Bir dijital servis şirketi olarak biz de e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz. ‘Her Şey Yanımda’ platformuyla temel hedefimiz, e-ticaret alanındaki iş modelimizi genişleterek dijital marka algımızı güçlendirmek ve dijital müşteri sayımızı artırmak. Bu platform, aynı zamanda ‘Vodafone Yanımda’yı bir GSM uygulaması olmanın ötesine geçirerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir süper uygulamaya dönüştürme hedefimizde de önemli rol oynayacak.

Bu arada, Vodafone Her Şey Yanımda'nın Vodafonelulara özel bir platform olmadığını belirtelim. Vodafone kullanmayan tüketiciler de Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek, Her Şey Yanımda üzerinden sipariş verebiliyorlar. Üstelik Her Şey Yanımda'yı ilk kez kullanan tüketicilere 15 GB mobil internet kampanyasına ek olarak 50 TL'lik indirim kodu da veriyor. Açılışa özel farklı oranlarda indirimler de yapan platform, kargo ücreti de talep etmiyor.