Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da Sevgililer Günü indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Vodafone, seçili 5G telefonlarda 5 yıl garanti sunacağını açıkladı (Türkiye'de peynir ekmek gibi satılan modeller dahil)

Vodafone, 1 Nisan itibarıyla Türkiye’de 5G hizmetini başlatacağını duyurdu. 81 il ve 922 ilçede sunulması hedeflenen 5G için şirket, 5 Memnunbüs ile Türkiye turuna çıktı. Ayrıca seçili 5G uyumlu telefonlarda 5 yıl ücretsiz garanti ve çeşitli indirim kampanyaları da devreye alındı.

Vodafone, seçili 5G telefonlarda 5 yıl garanti sunacağını açıkladı (Türkiye'de peynir ekmek gibi satılan modeller dahil)
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye’de 5G için geri sayım resmen başladı. Vodafone, 1 Nisan’da 5G’yi kullanıma açacağını duyurdu ve bunu “şirket tarihinin en büyük 5G lansmanı” olarak tanımladı. Hem kapsama alanı hem de hedeflenen kullanıcı sayısı bakımından bu lansman, Vodafone’un global ölçekteki en iddialı adımlarından biri olacak.

Şirketin açıklamasına göre Türkiye’nin de eklenmesiyle Vodafone, dünya genelinde 23 ülkede 5G hizmeti sunar hâle gelecek. Üstelik 1 Nisan itibarıyla 81 il ve 922 ilçede 5G’nin aktif olması hedefleniyor. Yani operatör, işi en baştan büyük oynamaya hazırlanıyor.

5 Memnunbüs Yollarda: Amaç 81 İlde 5G Farkındalığı

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un paylaştığı bilgilere göre şirket, 5G’yi sadece teknik olarak değil, kullanıcı tarafında da hazır hâle getirmek istiyor. Bu kapsamda özel donanımlı 5 Memnunbüs, 81 ili kapsayacak bir Türkiye turuna çıktı.

Bu araçlarda 5G hakkında bilgilendirme yapılıyor, 5G’ye geçiş için neler gerektiği anlatılıyor ve uyumlu cihazlar tanıtılıyor. Aynı zamanda çeşitli kampanyalar ve sürpriz hediyeler de sunuluyor. Kısacası Vodafone, 5G’yi sadece açmakla kalmayıp sahaya da inmeyi tercih etmiş durumda.

5G’li Telefonlara 5 Yıl Garanti ve 5.000 TL Nakit İade

İşin en dikkat çekici taraflarından biri ise cihaz kampanyaları. Vodafone, Türkiye’de ilk kez seçili 5G uyumlu telefonlarda 5 yıl ücretsiz garanti sunduğunu açıkladı. Bunun 2 yılı yasal garanti, 3 yılı ise operatörün ek garanti desteği kapsamında.

Ayrıca bazı modellerde 5.000 TL’ye kadar nakit iade ve Vodafone FLEX üzerinden indirimli satın alma seçenekleri de bulunuyor. Kampanyaya dahil modeller arasında Samsung A17 5G, Oppo A5 5G, Tecno Spark Slim 5G, Xiaomi Redmi 15 5G ve Infinix Hot60i 256GB 5G gibi cihazlar yer alıyor.

Vodafone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Şubat 2026 Chery Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Şubat 2026 Chery Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com