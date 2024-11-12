Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül 2024 dönemine ilişkin mali durum verilerini paylaştı. Vodafone Türkiye'de yüzler gülüyor gibi görünüyor.

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone, Nisan-Eylül 2024 dönemine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Yayımlanan verilere baktığımızda Vodafone'un Türkiye'de güç kazanmaya devam ettiğini görüyoruz.

Vodafone tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin servis gelirleri, Nisan-Eylül 2024 döneminde 42,1 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bu gelirin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılık (FAVÖK) durumu 15 milyar TL olarak açıklandı.

Vodafone'un abone sayısında da artış yaşanıyor

Vodafone, Nisan-Eylül 2024 döneminde mobil abone sayısını 25,4 milyona çıkardı. Buna makineler arası iletişim abonelerini de eklediğimizde 30,4 milyon aktif abone sayısından bahsedebiliriz. Vodafone'a göre bu abonelerin 20,2 milyonu, faturalı hat sahibiydi. Bu arada; Vodafone'un sabit internet abone sayısı da 1,4 milyon olarak kayıtlara geçti. Vodafone Türkiye, Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi kanalların 17,6 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu da açıkladı.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, konuyla ilgili açıklamasında "Teknolojinin ekonomik ve sosyal açıdan sunduğu fırsatları ülkemizle en etkin şekilde buluşturmak ve Türkiye’yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.