Volkanik lavları durdurmanın neden bu kadar zor olduğunu düşündünüz mü? Yanardağlar genellikle insan yaşamından uzak olsa da bazı bölgelerde insanlarla iç içe girebiliyor.

Örneğin lavlar akıntıları, İzlanda’nın bir bölgesinde yolları kesti evlerin yıkılıp yanmasına neden oldu. Peki bunun önüne geçmenin bir yolu yok mu?

Lavları neden durduramıyoruz?

Lav, tıpkı katran gibi davranan yavaş ve viskoz bir sıvıdır.

Lav, yer çekimine uyum sağladığında diğer sıvılar gibi en dik iniş yolu boyunca aşağı doğru akar. Yine bu maddenin sıcaklığı, çoğu zaman 1000 santigratın çok üzerinde olduğundan ona karşı koyacak bir şey maalesef yoktur.

Öyle ki Hawaililer, 1935 ve 1942 yılları arasında Büyük Ada’daki Hilo kasabasını tehdit eden Mauna Loa yanardağının lav akışını engellemek için uçaklardan atılan patlayıcıları kullandılar.

Amaçları, yüzeye lav sağlayan volkandaki kanalları veya lav tüplerini bozmaktı.

Ancak hiçbir girişim başarılı olamadı. Patlamalar, yeni kanallar oluşturdu fakat yeni oluşan lav akışları, kısa sürede orjinal lav kanalına yeniden katıldı.

Ayrıca ikinci bir stratejiye de odaklanıldı. Lav akışını farklı ve en dik iniş yoluna, yani lavların doğal olarak akacağı bir havzaya yönlendirmek için barajlar veya hendekler inşa etmek.

Plan işe yarayacak gibi dursa da lavı yönlendirmek için yapılan birçok girişim başarısızlıkla sonuçlandı. 1992’de İtalya’da Etna Dağı’nın lav akışını durdurmak için inşa edilen bariyerler, akışı yavaşlattı fakat lav, sonunda her birini aştı.

Özetle volkanik lavları durdurmanın bir yolu, ne yazık ki lavların yapısından dolayı yok.

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