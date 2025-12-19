Volkswagen, ABD'deki yeni Tiguan’ları hava yastığı açılmama sorunu nedeniyle geri çağırıyor

Volkswagen, bazı yeni Tiguan modellerinde ön yolcu hava yastığının açılmama riski nedeniyle geri çağırma başlattı. Sorun, ciddi güvenlik riski oluşturuyor.

Volkswagen, yeni Tiguan SUV modelleri için geri çağırma kararı aldı. Nedeni, ön yolcu hava yastığının bazı araçlarda kaza sırasında düzgün şekilde açılmayabilmesi. Bu durum, özellikle önden çarpışmalarda yolcular için ciddi risk anlamına geliyor.

Geri çağırma ABD pazarını kapsıyor ve binlerce aracı etkiliyor. Volkswagen, sorunun üretim kaynaklı olduğunu belirtiyor ve araç sahiplerine en kısa sürede yetkili servise başvurmalarını öneriyor. Onarım ve gerekli parça değişimi ücretsiz yapılacak.

Tiguan, geçmişte de farklı güvenlik geri çağırmalarıyla gündeme gelmişti. Bu son hamle, otomotivde güvenlik sistemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Araç sahiplerinin şasi numarasıyla geri çağırma durumunu kontrol etmesi büyük önem taşıyor.