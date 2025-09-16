Volkswagen, elektrikli Golf modelini erteledi

Volkswagen, yeni nesil SSP platformundaki yazılım sorunları ve yüksek maliyetler nedeniyle elektrikli Golf ve GTI modelinin çıkışını 2030'a erteledi.

Volkswagen, ikonik modeli Golf'ün tam elektrikli versiyonu için bekleyenleri üzecek bir karar aldı. Daha önce 2028'de yollarda olması hedeflenen yeni ID. Golf ve elektrikli GTI, yaşanan ciddi aksaklıklar nedeniyle en erken 2030 yılında bizlerle olabilecek.

Gecikmenin merkezinde, Volkswagen Grubu'nun devrim olarak tanıttığı SSP (Scalable Systems Platform) mimarisi yer alıyor. Bu yeni platformun karmaşık yazılım altyapısında yaşanan sorunlar, sadece Golf'ü değil, grubun gelecek planlarını da derinden etkiliyor.

Yazılım krizine ek olarak, Volkswagen'in Wolfsburg'daki ana fabrikasının elektrikli araç üretimine hazırlanmasının getirdiği devasa maliyetler de ertelemede kilit rol oynuyor. Şirket, bu finansal baskı altında yeni model takvimini yeniden şekillendirmek zorunda kaldı.

Bu erteleme, tam elektrikli ilk GTI'ı bekleyen performans tutkunlarını hayal kırıklığına uğratırken, Volkswagen'i de rakipleri karşısında zor duruma sokuyor. Rakipler peşi sıra yeni modeller tanıtırken VW'nin bu gecikmesi, rekabette geride kalma riskini artırıyor.