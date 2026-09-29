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Volkswagen ID.4 Gidiyor, Elektrikli ID. Tiguan Geliyor! İlk Görselleri Paylaşıldı

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Volkswagen, elektrikli SUV modeli ID.4’ün makyaj ile birlikte adını "ID. Tiguan" olarak değiştirecek. Araçtan bilgiler ve kamuflajlı görseller de paylaşıldı.

Volkswagen ID.4 Gidiyor, Elektrikli ID. Tiguan Geliyor! İlk Görselleri Paylaşıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araç ailesinde izlediği ve tüketicilerin kafasını karıştırmasıyla eleştirilen sayısal isimlendirme politikasına son vermeye hazırlanıyor. Bu dönüşüm stratejisini ilk olarak ID. Polo hamlesiyle başlatan marka, sürecin ikinci büyük adımını sevilen SUV modeli ID.4 üzerinde uyguluyor.

Volkswagen tarafından doğrulanan resmi karara göre, geçireceği makyaj operasyonunun ardından model yoluna ID.4 olarak değil, "ID. Tiguan" adıyla devam edecek. Yeni ID. Tiguan modelinden kamuflajlı görseller de paylaşıldı.

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İçerikten Görseller

Volkswagen ID.4 Gidiyor, Elektrikli ID. Tiguan Geliyor! İlk Görselleri Paylaşıldı
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Karşınızda ID. Tiguan

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Almanca “tiger” ve “leguan” kelimelerinin birleşiminden türetilen Tiguan ismi, pazara sunulduğu son 20 yıllık süreçte 8.3 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak küresel bir başarı yakalamıştı. Firma, bu devasa satış başarısını ve tanınırlığı elektrikli geleceğine entegre etmeyi hedefliyor.

Yaşanacak olan bu isim değişikliği şu an için tamamen stratejik ve görsel bir dönüşüm niteliği de taşıyor. Kamuflajlı görselleri paylaşılan araç, doğrudan içten yanmalı Tiguan’ın tamamen elektrikli bir sürümü değil. SUV model, Volkswagen Grubu'nun elektrikli araçlar için özel olarak tasarladığı MEB mimarisini kullanmayı sürdürecek. Buna karşın geleneksel içten yanmalı motora sahip standart Tiguan modelleri ise MQB platformu üzerinde inşa edilecek.

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Görsel tarafta ise makyaj operasyonu, aracın ID.4 kimliğinden belirgin bir şekilde uzaklaşmasını sağlayacak. Normal Tiguan’lara kıyasla daha yuvarlak hatlara sahip olacağını söylemek mümkün. Ayrıca kabin içerisinde de büyük ve kapsamlı bir değişimin yaşanması bekleniyor.

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Otomobil tutkunlarının merakla beklediği ID. Tiguan için takvim de netleşmiş durumda. Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeli, ekimin başında resmî olarak dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve tüm detaylarıyla tanıtılacak. Avrupa pazarında önümüzdeki yılın başlarında yollarda olması bekleniyor.

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