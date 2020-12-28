Alman otomobil üreticisi Volkswagen, önümüzdeki yıllarda üretilmesi beklenen mobil şarj robotlarının araçları nasıl şarj edeceğini gösteren bir video paylaştı. Kendi başına hareket eden mobil robotlar, şarj işleminin tüm adımlarını hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor.

Wolfsburg merkezli otomobil devi Volkswagen, son yıllarda elektrikli otomobil üretimine geçiş yapan şirketlerden biri. Önümüzdeki yıllarda yollardaki yerini alacak ID serisiyle büyük merak uyandıran Alman devi, bu araçları şarj edecek 'mobil şarj robotları' üzerinde de çalışıyor.

Bugün yayınlanan bir tanıtım videosuyla robotların nasıl çalışacağını ilk kez gösteren Volkswagen, bu şarj konseptinin önümüzdeki birkaç yıl içinde şarj altyapısını genişleteceğine inanıyor. Yapay zekâ destekli bu robotların, yer altı otoparkları gibi yerlerde araçların tamamen otonom olarak şarj edilmesine yardımcı olması bekleniyor.

VW'nin elektrikli otomobilleri şarj edecek robotu nasıl çalışıyor?

Bir uygulama ya da doğrudan araçtan gelen sinyaller aracılığıyla başlatılan şarj robotu, şarj soketinin kapağını açmaktan fişi takıp çıkarmaya kadar araçla bağımsız olarak iletişim kurabiliyor ve hiçbir insan müdahalesine gerek duymuyor. Robot ayrıca, aynı anda birden fazla aracı da şarj edebiliyor.

Sistemin çalışma mantığı ise şu şekilde: Bir araba yaklaştığında otonom bir şekilde aracın yanına giden robot, bir uzatma kolu aracılığıyla bataryayı araca bağlar ve mobil bataryayı orada bırakarak diğer araçlarla ilgilenmek için gider. Şarj işlemi sona erdiğinde ise kabloları çıkarmak ve şarj kapağını kapatmak için geri döner.

Alman otomobil üreticisi, mobil şarj robotunu bir olarak bir yıl önce konsept olarak duyurmuştu. Şimdi konsepti prototip aşamasına geçiren şirket, prototipleri önümüzdeki yıllarda park alanlarının sınırlı olduğu park alanlarına yerleştirmeyi planlıyor. Peki, siz Volkswagen'in 'mobil şarj robotları' hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.