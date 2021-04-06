Volkswagen'in Subaru'yu Hedef Aldığı Reklam Filmi [Video]

ID.4 ile elektrikli SUV piyasasına giriş yapan Volkswagen, yeni yayınladığı reklam filminde henüz elektrikli SUV kervanına katılmayan Subaru'ya çevre dostu olmadığı gerekçesiyle "Ayı" benzetmesinde bulundu.

Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz senenin eylül ayında elektrikli SUV’u ID.4’ü tanıtmıştı. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de de satışa sunulması beklenen yeni modele gösterilen ilgiden bir hayli memnun kalan şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde hedeflenen satış rakamlarına yaklaştıklarını belirtmişti.

Tamamen elektrikli ID.4 için yeni bir reklam filmi yayınlayan Alman marka, filmin içerisinde kendi arabasını överken elektrikli olmadığı için eleştirilen Subaru Outback’i kötüleyen bir sahneye yer verdi. Birkaç yıl önce yaşanan emisyon skandallarını yok sayan Volkswagen'in kendini masum göstererek Subaru'yu kötülemesi, otomobil devinin geçmişini çabuk unuttuğunu düşündürüyor. İçeriğimize devam etmeden önce o yıllarda neler yaşandığını, Volkswagen'in milyarlarca dolar ceza ödemesine neden olan emisyon skandalı ile ilgili tüm detayları yeniden hatırlamak isterseniz, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

ID.4 için yayınlanan reklam filmi;

Söz konusu reklam filminde, ID.4’ün nimetlerinden yararlanan aile, daha önce yapamadıkları ancak şimdi yeni ID.4 sayesinde yapabildikleri şeyleri anlatıyorlar. Evin annesi, "Daha önce doğanın sesini duyamıyorduk, şimdi ID.4 sayesinde pırıl pırıl duyuyoruz” gibisinden sözler söylediği anda, yanlarından motor sesi bir hayli yüksek çıkan Subaru Outback geçiyor ve doğanın sesini bozuyor. Reklam filminin o anlarında gösterilen bir ayının ise doğrudan Subaru Outback'e atıfta bulunduğu, videoyu izleyen herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabiliyor.

Volkswagen, işin en iğneleyici kısmını Subaru’nun arkasına saklamış. Çamurla kaplı Outback, ID.4 ailesinin yanından gürültülü bir şekilde geçip giderken, aracın bagaj kapağına yapıştırılmış “Doğayı seviyorum” etiketi ile karşılaşıyoruz.

Son dönemde pek de komik olmayan 1 Nisan şakası “Voltswagen” ile gündeme bomba gibi oturan Alman otomobil devi, Subaru’ya karşı yaptığı bu atakla birlikte tekrar manşetlere taşınacak gibi duruyor. Elektrikli SUV kervanına henüz katılmayan Subaru’ya karşı yapılan bu harekete siz ne düşünüyorsunuz?