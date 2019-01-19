Geçmişten Günümüze Volkswagen Emisyon Skandalı Dosyası

Otomotiv endüstrisinin 100 yıldan uzun geçmişinde, birçok akıl almaz olaya tanık olduk. Otomobil üreticilerinin kendi çıkarlarını ön plana koyduğu zamanlarda, bazı skandallar gün yüzüne çıktı. Sektörün dev firmalarının unutmak istedikleri olayları anlatmaya, Volkwagen'in emisyon skandalıyla devam ediyoruz.

Otomotiv dünyasında, yakın tarihte ses getiren olayların başında gelen Volkswagen’ın emisyon skandalı geliyor. Bu sorun, 2009 ve 2015 yılları arasında toplamda11 milyondan fazla aracı etkilemişti. Yaşananların faturası Volkswagen cephesinde hala kesilmeye devam ediyor. Gelin hep birlikte bu sürece en başından göz atalım, otomotiv dünyasını daha da yakından tanıyalım.

2014 yılında Uluslararası Çevre Vakfı’ndan Peter Mock, Volkswagen'in açıkladığı "toksik madde emisyonlarının" gerçeği yansıtmadığından şüphelendi. Uluslararası Çevre Vakfı’nın yaptığı testlerin sonucu, Mock'un şüphelerini doğrular nitelikteydi. Yapılan araştırmalarla Volkswagen’ın; toksik Azot-Oksit yayınım değerlerini , gerçek değerlerinin çok daha altında gösterdiği keşfedildi. 2014’ün Mayıs ayında yayınlanan rapora göre otomobillerin gerçek emisyon değeri, yasal sınırın nerdeyse 40 katıydı.

Kimse ortaya atılan iddialara sessiz kalmadı:

2014’te yayınlanan Uluslararası Çevre Vakfı'nın raporu, oldukça ses getirmişti. Bu ciddi iddiaya kulak veren ABD Çevre Koruma Ajansı EPA, yaptığı araştırmalar sonucu 18 Eylül 2015’te bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda 2009 ve 2015 yılları arasında üretilmiş Volkswagen ve Audi dizel araçlarında, emisyon oranlarını düşük gösteren hileli cihazlar kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Küresel otomotiv piyasasında büyük yankı uyandıran bu raporla Volkswagen, tepkilerin odak noktası haline geldi.

Volkswagen, bir süre sessizliğini koruduktan sonra iddiaları kabul etti. 22 Eylül 2015’te otomotiv devi tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde 11 milyon dizel araçta emisyon değerlerini düşük gösteren hileli cihazların kullanıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişme sonrası, otomotiv tarihinin en büyük skandallarından biri daha resmiyete kavuşmuş oldu.

Her şey bitmedi: 11 milyon aracın geri çağrılacağı açıklandı:

Şirketin o dönemde başa geçen CEO’su Matthias Müller, 29 Eylül 2015 tarihinde 11 milyon aracın kademeli olarak geri çağrılacağını açıkladı. Ülkemizde yaklaşık 324.000 aracın geri çağrıldığı bu süreçte Volkswagen, en büyük sorunu geri çağrılan araçların toplanacağı yerleri belirlemede yaşadı. Hatta ABD’deki tesisleri yetersiz kalınca, ek olarak birçok arsa kiraladı.

Volkswagen’ın itirafından sonra konunun peşini bırakmayan Çevre Koruma Ajansı EPA, 2 Kasım 2015 tarihinde ikinci bir rapor daha yayınladı. Bu raporda geçen “Volkswagen, Audi ve Porsche markalarının ürettiği 3.0 litre dizel araçların 2014, 2015 ve 2016 modellerinde, emisyon oranlarında benzer bir ihlal tespit edilmiştir.” ifadesi, Alman araba üreticisinin başını iyice derde soktu.

Yayınlanan ikinci rapordan sonra ABD federal hükümeti, Volkswagen’ın ABD yasalarındaki emisyon için belirlenmiş yasal sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle bir tazminat davası açtı. Açılan davada Alman otomobil üreticisinden istenen tazminat, tam olarak 46 milyar dolardı.

ABD ile Volkswagen arasında kısmi bir anlaşma imzalandı:

ABD’nin açtığı davadan sonra uzlaşma yoluna gitmek isteyen Volkswagen; 25 Ekim 2016 tarihinde, ABD federal hükümeti ile 2.0 litrelik dizel araçların yaptığı ihlali kapsayan bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Volkswagen, ABD’nin kirliliği azaltma çalışmalarında kullanılmak üzere 4.7 milyar dolarlık bir ödeme yapacaktı.

EPA’nın ilk raporunda belirtilen araçlar için anlaşma yapılmış olsa da ikinci rapordaki 3.0 litrelik dizel araçların ihlali hala büyük bir sorun teşkil ediyordu. Çok geçmeden bu sorunu da ortadan kaldırmak isteyen şirket yetkilileri, 20 Aralık 2016 tarihinde ABD federal hükümeti ile yeni bir anlaşma daha yaptı. 3.0 litrelik dizel araçların yaptığı ihlali kapsayan bu anlaşma gereğince Volkswagen, EPA’nın çalışmalarında kullanılmak üzere 225 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Mahkemeler Volkswagen'e ceza yağdırdı:

Volkswagen, 11 Ocak 2017’de suçunu kabul etti ve mahkeme tarafından para cezalarına çarptırıldı. İhlaller için 2.8 milyar dolar ceza ödeyen Volkswagen, ortaya çıkan çevre sorunları için de 1.5 milyar dolarlık ek bir ceza ödemeye mahkum oldu. Yani mahkeme, anlaşmaların dışında Volkswagen’ın 4.3 milyar dolarlık bir cezaya çarptırdı.

1 Nisan 2017’de görülen tüketici davasında ise Volkswagen, emisyon skandalından etkilenen araç sahiplerine ödenmek üzere 2.1 milyar dolar cezaya mahkum edildi. Gelen bu cezalarla, skandalın faturası giderek artıyordu.

Para cezalarından sonra hapis cezaları da gelmeye başladı:

25 Ağustos tarihinde ABD’de görülen davada, emisyon skandalından dolayı ilk tutuklama geldi. Volkswagen’da mühendis olarak çalışan James Liang, 40 ay hapis cezasına çarptırılarak ABD hapishanelerine gönderildi.

Bir diğer tutuklama ise ilk tutuklamadan 4 ay sonra geldi. 6 Aralık 2017 tarihinde, mahkeme tarafından suçlu bulunan Volkswagen eski üst düzey yöneticisi Oliver Schmidt, yaşanan skandal nedeniyle sorumlu tutularak 7 yıl hapis ile cezalandırıldı.

Skandalın yankıları sürerken Volkswagen’ın adı başka bir skandala daha karıştı:

Yaşanan bu süreçte birçok çevreci oluşumun eylemlerle tepki gösterdiği Volkswagen’ın, toplum gözündeki güvenilirliği de iyice sarsılmıştı. Volkswagen, 30 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan bir raporda hayvanlar üzerinde test yapmakla suçlanmıştı. Rapora göre Volkswagen, maymunlar üzerinde dizel egzoz testleri yapıyordu.

En ağır faturalar, anavatan Almanya'da kesildi:

Hayvanlar üzerinde test yapıldığı iddiası araştırılırken, emisyon skandalı hakkındaki davalar devam etti. 13 Haziran 2018’de Almanya’da görülen davada, Volkswagen 11 milyon araçta işlediği bu suç sebebiyle 1 milyar Euro para cezasına çarptırıldı.

18 Haziran 2018’de görülen davada Audi’nin CEO’su Rupert Stadler tutuklandı. Almanya’da yürütülen dava süreci henüz sonuçlandırılmış değil. Belki de önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler yaşanabilir.

Emisyon skandalının Volkswagen’a kaybettirdikleri:

Eğer şirketin bu süreçte yaşadıklarına genel olarak bakmak gerekirse, oldukça büyük bir prestij kaybının yanında, 29 milyar doların üzerinde bir fatura göze çarpıyor. Ayrıca bugüne kadar tutuklanan 3 şirket yetkilisini de unutmamak gerek. Asıl önemli sorun ise üretilen o otomobillerin, çevreye verdiği büyük zarar.

2014’ten günümüze kadar gelen süreçte emisyon skandalı hakkında tüm yaşananları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Devam eden yargı sürecinin, yaşanacak başka olaylara gebe olabileceğini söylemekte yarar var. Olayları yakından takip ederek her gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda otomotiv endüstrisinde yaşanmış diğer skandalları, önümüzdeki günlerde irdelemeye devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.

Kaynakça: Fortune, Independent