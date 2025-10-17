Tümü Webekno
Volkswagen Touareg’in üretimi sonlandırılıyor

Volkswagen, 1.2 milyon adet satan Touareg’in içten yanmalı versiyonunu 2026’da sonlandırıyor. Yerini elektrikli bir model alabilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Volkswagen, 2002’de yollara çıkan Touareg’in içten yanmalı motorlu üretimini 2026 Mart’ında durdurma kararı aldı. Bugüne kadar 1.2 milyon satışa ulaşan model, “Final Edition” adıyla özel bir versiyonla veda ediyor.

Final Edition, dış tasarımda C sütununa işlenen lazer yazılar, iç mekânda özel kabartmalar ve aydınlatmalı kapı eşikleriyle klasik Touareg’lerden ayrılacak. Almanya fiyatı 75.025 eurodan başlayacak olan bu özel versiyon, koleksiyoncular için de dikkat çekici olabilir.

VW, yaptığı açıklamada bu kararın yalnızca içten yanmalı versiyon için geçerli olduğunu vurguladı. Bu ifade, Touareg isminin gelecekte elektrikli bir modelle geri dönebileceği ihtimalini güçlendiriyor. “ID.” ailesine benzer şekilde Touareg ismi korunabilir.

Touareg, üretimden kalksa da platform kardeşleri olan Porsche Cayenne, Audi Q7 ve Bentley Bentayga modelleri üretime devam edecek. Bu da aslında altyapının elektrikli dönüşüme hazırlandığının bir göstergesi olarak okunabilir.

