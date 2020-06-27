Volkswagen'in Zwickau Fabrikasındaki Son Fosil Yakıtlı Araç

116 yıldır otomobil üretiminde kullanılan Volkswagen'in Zwickau fabrikası, son fosil yakıtlı otomobilini üreterek yüzde 100 elektrikli araç üretimine geçti. Fabrikada Volkswagen'in yanı sıra Audi, DKW, Trabant gibi markalar da üretim yaptı.

Volkswagen’in Zwickau fabrikası bugün itibarıyla yüzde yüz elektrikli araçlar üretmeye başlayacak. Fabrika, Volkswagen Group'un 3 markasından (Volkswagen, Audi ve Seat) toplamda 6 model üretecek. Dün, son fosil yakıtlı aracını üreten fabrika, bu araçla birlikte Volkswagen'in emrinde 6 milyon 49 bin 207 tane otomobil üretti. Fabrikanın son fosil yakıtlı aracı, Golf R Estate oldu.

Öte yandan Zwickau fabrikasının tarihi, Volkswagen'in onu işletmeye başladığı 1990 yılından çok daha öncelere gidiyor. Çok daha önceleri derken epey önceyi kastettiğimizi belirtelim: Tam 116 yıl! Fabrikada ilk üretim Horch tarafından 1904 yılında başlatılmış. Zwickau'da yapılan toplam üretimin üçte ikisi Volkswagen tarafından yapılmış ancak bunun dışında Audi, DKW, Trabant ve başka markalar da Zwickau'da kendi fosil yakıtlı araç üretimlerini gerçekleştirmiş.

İşte Zwickau fabrikasında yıllara göre üretim yapan markalar ve üretim sayıları:

Horch: 1904'ten 1940'a kadar 33.500 araç

Audi: 1910'dan 1940'a kadar 11.168 araç

DKW: 1931'den 1942'ye kadar 256.941 araç

IFA: 1949'dan 1955'e kadar 26.908 araç

P 70 / P 240: 1955'ten 1959'a kadar 38.178 araç

Trabant: 1957'den 1991'e kadar 3.096.099 araç

Volkswagen: 1990'dan 2020'ye kadar 6.049.207 araç

Toplam: 1904'ten 2020'ye kadar 9.512.001 araç

Fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 330.000'e çıkacağı ve tüm bu kapasitenin elektrikli araç üretimine ayrılacağı belirtiliyor. Zwickau fabrikasında toplam 8.000 kişi çalışıyor. Fabrikanın Hall 6 (salon 6) isimli üretim bölgesi, Volkswagen ID.3 için yeniden düzenlenecek. Bu sürecin birkaç hafta alacağı söyleniyor. Volkswagen ID.4'ün üretimine de yaz aylarında başlanması bekleniyor. Bir SUV olan ID.4'ün Kuzey Amerika pazarı için üretileceği belirtiliyor. ID.3'ünse, Kuzey Amerika pazarı için çok küçük olduğu söyleniyor.

Tüm bunların yanı sıra, Volkswagen ID.4'ün bir varyantı olacağı düşünülen elektrikli Audi SUV ile Volkswagen ID.3'ün bir varyantı olan SEAT el-Born'un da Zwickau fabrikasında üretilmesi bekleniyor. Volkswagen'in fabrikayı tamamen elektrikli araçların üretimine uygun hale getirmek için 1,2 milyar euro yatırım yaptığı söyleniyor.