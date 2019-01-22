Dünyanın en güvenli araçlarını üreten İsveçli otomotiv devi Volvo, İsveç'te yakıt hortumunda sorun bulunan 200.000 aracı geri çağıracağını açıkladı.

Volvo, 2016 yılında klimalarından su damlayan 127.000 aracı geri çağırarak, kendi tarihinin en büyük geri çağırmalarından birine imza atmıştı. Bu tarz sorunları müşterilerin kötü deneyim yaşamaması için kökünden çözen Volvo, yeni bir geri çağırmaya imza attı. Önleyici güvenlik önlemi olarak açıklanan bu geri çağırma ile, yakıt hattının çatlama riskinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Volvo Basın Sözcüsü Annika Bjerstaf tarafından yapılan açıklamaya göre 2015 ve 2016 yılları arasında İsveç'te satılan 11 farklı modelde, yakıt hortumu sorunu keşfedildi. Bu sorunu çözmek için 200.000 aracı geri çağırdıklarını açıklayan Bjerstaf, o yıllarda üretilen Volvo araç sahiplerinin şirket ile iletişime geçmelerini önerdi. Volvo tarafından yapılan açıklamada ise bu sorun hakkında bugüne kadar bir olay bildiriminde bulunulmadığı belirtildi.

Volvo V40, S60, V60, V70, XC70, S80, XC60 ve XC90 modellerini kapsayan geri çağrılma sürecinin ne kadar süreceği, şirkete ne kadara mal olacağı henüz bilinmiyor. Yakıt hatlarını ücretsiz olarak değiştirecek şirket, diğer ülkelerdeki araçlarda da aynı sorunun tespiti durumunda geri çağırma sürecini genişletebilir.