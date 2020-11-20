Volvo, Güvenli Araçlar İçin Video Oyun Sektörünü Kullanıyor

Volvo, dün bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantı kapsamında daha güvenli arabalar üretmek için yapılan çalışmalara değinen Volvo, video oyun sektöründen yardım aldığını söyledi. Çalışmalarla ilgili detaylara da giren şirket, otomobil tutkunlarını bir kez daha kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Video oyun sektörünün her geçen gün biraz daha büyüdüğü yadsınamaz bir gerçek. Şirketler, her geçen gün biraz daha gelişmiş oyunlar tasarlarken, dünya genelindeki oyuncuların sayısı da hiç olmadığı kadar artıyor. Ancak video oyun sektörü şu sıralar, dünyanın en popüler otomobil üreticilerinden olan Volvo'ya da ilham veriyor. Şirket, yeni araçlarını tasarlamadan önce video oyun sektöründen yardım alıyor.

Volvo araçlar, sağlamlık ve güvenli oluşlarıyla biliniyorlar. Şirket de bunu sağlayabilmek adına, video oyun sektörüne bir şekilde dahil olan şirketlerden yardım alıyor. Bu bağlamda 3 öge kullanan şirket, bu sayede araçların güvenliğini test ediyor. Şirket, dün yaptığı bazı açıklamalarda video oyun sektöründen nasıl yardım aldığını detaylı bir şekilde anlattı.

Artırılmış gerçeklik gözlükleri, dokunsal kıyafetler ve oyun motoru Unity, Volvo'ya yardımcı oluyor

Volvo tarafından yapılan açıklamalara göre, daha güvenli araçlar üretilebilmesi için yapılan testlerde Varjo isimli bir şirket tarafından üretilen artırılmış gerçeklik setleri kullanıyor. Şirket bu seti, Teslasuit tarafından üretilmiş olan özel kıyafetlerle birleştiriyor. Bu sayede olası kaza ve olumsuzluklarda vücudun vereceği tepkiler ölçülüyor. İşte bu birleşimi Unity oyun motoruyla geliştirilmiş olan bir simülasyona entegre eden Volvo, bu sistemle gün boyunca test yapıyor.

Volvo mühendisleri, Unity ile oluşturulmuş olan sanal dünyada, tüm sınırları zorluyorlar. Üstelik bu sınırlar zorlanırken de kimseye en ufak bir zarar gelmemiş oluyor. Yapılan testler kapsamında kazalar ile aktif güvenlik özelliklerinin kullanımı gibi pek çok şeye yer veriliyor. Bu konuda oldukça iddialı olan Volvo, oluşturulan senaryoların sınırsız olduğunu, sanal dünyada test edilmeyen hiçbir şeyin kalmadığını ifade ediyor. Volvo'nun araçlarında kullandığı sistem, kulağa uçuk kaçık gelse de şirket için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü Volvo, yapılan testlerle sanal bir dünya içinde tüm gerçek olasılıkları denemiş ve çok önemli veriler elde etmiş oluyor.