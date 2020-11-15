Volvo, otomobillerini 30 metrelik yükseklikten aşağı atıyor. Bunun nedeni ise kurtarma ekiplerinin farklı senaryolara hazır olmasını sağlamak.

Otomobillerde güvenlik denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri Volvo’dur. Firma daha önce emniyet kemeri gibi teknolojileri de geliştirmiştir. Bu alanda bir namı olan otomobil üreticisi, çalışmaya devam ediyor.

Volvo’nun güvenlik merkezinde gerçekleştirilen testlerde alışılmadık durumlarda ya da uç senaryolarda da kurtarma ekiplerinin hazır olması amaçlanıyor. Bu nedenle yaratılan durumlara, 30 metreden yepyeni arabaları savurmak da dahil.

Gerçek kazalara hazırlık

Volvo’nun bu çalışmalarındaki amaç, herhangi bir çarpışma senaryosunu canlandırarak araçların nasıl etkileneceğini görmek. Bu testlerin bir kısmında oldukça sıradan vakalar canlandırılsa da bazen de çok sıra dışı durumlara hazırlanmak gerekiyor.

Zorlu kazalarda ilk amaç aracın içinde bulunan yaralılara ulaşmaktır. Pek çok durumda ise aracın içindeki yaralıların kurtarılabilmesi için 1 saatlik bir zaman gerekmektedir. Firma da bunu mümkün kılmak için çalışıyor.

Volvo’nun Trafik Kazaları Araştırma Ekibi’nden kıdemli araştırmacı Hakan Gustafson, “Uzun yıllardır İsveçli kurtarma ekipleriyle yakından çalışıyoruz.” dedi. Gustafson, “Hepimizin hedefi aynı, herkes için daha güvenli yollar. Kimsenin en ciddi kazaları yaşamamasını diliyoruz ama bütün kazalar önlenebilir değildir. O nedenle en ciddi kazalar olduğunda hayat kurtaracak metotların olması önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Sonuçlar dünya ile paylaşılacak

İsveçli ekibin yaptığı çalışmaların sonucunda elde edilecek olan veriler oldukça geniş bir raporda toplanacak. Bu rapor daha sonra dünyanın dört bir yanındaki acil durum ekiplerinin erişimine açılacak. Böylece onların da bu tür kazalara karşı daha hazır olmasına destek verilecek.

Normalde bu tür testler için kullanılan otomobiller genellikle hurdalıklardan alınan, 20 yıllık ya da daha eski otomobiller oluyor. Haliyle o otomobillerin metal yorgunluğu, yapıldıkları malzeme gibi özellikleri çok daha farklı oluyor. Bu sorunu ortadan kaldırma amacıyla da Volvo mühendislerinin belirlediği olası senaryolara göre sıfır otomobiller kullanılıyor. Çalışmada farklı modellerden 10 Volvo otomobil kullanıldı.