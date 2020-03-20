Volvo, Koronavirüs Nedeniyle 2 Ülkede Fabrikalarını Kapatıyor

İsveçli dev otomobil üreticisi Volvo, koronavirüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç'teki fabrikalarını geçici süreyle kapatacağını açıkladı. Şirket, fabrikaların 26 Mart ve 14 Nisan tarihleri arasında kapalı kalacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında ilk kez Çin’in Wuhan kentinde görülen koronavirüs, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Virüsün ortaya koyduğu durum, geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada hayat neredeyse durma noktasına geldi.

Koronavirüs nedeniyle dünya üzerindeki her sektörde bir duraklama periyoduna geçiş yapıldı. Bu sektörlerden birisi olan otomobil sektöründen bir haber de bugün geldi. İsveçli dev otomobil üreticisi Volvo, koronavirüs salgını nedeniyle aldığı bir önlemi açıkladı.

Volvo, İsveç ve ABD'deki fabrikalarını kapatıyor:

En saygın otomobil üreticilerinden birisi olan Volvo, bugün yaptığı açıklamada İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fabrikalarını koronavirüs salgını nedeniyle geçici bir süreyle kapatacağını duyurdu. Şirket, koronavirüs salgınının kaynağı olan Çin’deki fabrikalarını ülkedeki durum düzelmekte olduğu için kapatmadı.

Volvo; İsveç’in Torslanda, Skovde, Olofstrom ve ABD’nin Güney Carolina bölgelerindeki fabrikalarını 26 Mart ve 14 Nisan arasında geçici süreyle kapatacağını açıkladı. Şirketin Belçika’nın Gent bölgesindeki fabrikasıysa iki gün önce bir sonraki duyuruya kadar geçici süreyle kapatılmıştı. Volvo İcra Kurulu Başkanı Hakan Samuelsson, Reuters’a verdiği bir röportajda şu şekilde konuştu:

“Öncelikli endişelerimiz çalışanlarımızın sağlığı ve işimizin geleceği. Ekonomi için sonsuza dek süren isteksiz önlemleri denemek yerine sert bir şey yapmamız gerekiyor. Koronavirüsün etkisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Lojistik ve tedarik tarafında sorunlar görüyoruz. Sosyal mesafeye katkıda bulunmaya yardımcı olmalıyız.”

Hakan Samuelsson, açıklamalarına koronavirüsün Volvo’ya getireceği zararın ülkelerin virüse karşı nasıl davrandığına da bağlı olacağını belirtti. Samuelsson; ülkeler arasında farklılıklar olduğunu, ülkelerin bazılarının sokağa çıkma yasağı getirdiğini, okulları ve restoranları kapattığını söylerken diğer ülkelerin daha az önlem aldığını belirtti. Samuelsson, bununla birlikte önlemlerin senkronize edilmesi gerektiğini de açıklamalarına ekledi.