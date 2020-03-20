2021 Volkswagen Golf GTI'ın Motor Sesini Ortaya Koyan Video

Volkswagen, geçtiğimiz yıllarda emisyon skandalıyla gündem olduktan sonra benzinli motorlarda partikül filtresi ile emisyon kısıtlamalarına uyma yoluna başvurmuştu. Görünüşe göre bu filtreler, yeni nesil Golf'ü motor sesinden feragat etmek zorunda bırakmış.

Bazı modeller otomotiv dünyasında özeldir ve Volkswagen Golf, birçok kişiye göre bunlardan biri. Volkswagen hayranları için oldukça özel olan bu araç, geçtiğimiz yıl sekizinci nesil Golf modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Daha sonrasında bu araçların GTI modellerini görücüye çıkaran Alman firma, böylece yeni nesil Golf araçlarını bir sır olmaktan çıkarmıştı.

Son birkaç nesil için bir gelenek hâline gelen 2,0 litrelik turbo şarjlı dört silindirli bir motorla yeniden güçlendirilen 2021 Golf GTI, aynı zamanda 245 beygir gücü ve 370 Nm tork üretebiliyor. Bu noktada aracın en çok merak edilen detayıysa egzozundan çıkardığı sesti zira Volkswagen, geçtiğimiz yıllarda gündem olan emisyon skandalı yüzünden yeni nesil araçlarında bazı değişikliklere gitmek zorunda kalmıştı.

2021 Volkswagen Golf GTI'ın egzoz ve motor sesi:

Videoda yer alan aracın şimdiye dek alışık olduğumuz GTI’dan çok daha sessiz göründüğü aşikâr. Bu noktada iki olası teori bulunuyor. Bu teorilerden ilki, videodaki GTI’ın farklı sürüş modlarında ve sakince sürüldüğü. İkinci ve daha olası olan teoriye gelecek olursak da Volkswagen’in araç emisyonlarını azaltma mevzuatına uymak ve çevreyi korumak için bu araçta yer verdiği benzin partikül filtresi, aracın şimdiye dek alışık olduğumuz GTI modellerinden daha sessiz olmasına neden olmuş olabilir.

Aracın özelliklerinden biraz bahsedecek olursak 2021 model Volkswagen GTI, standart olarak 17 inçlik 'Richmond' adı verilen alaşımlı jantlarla geliyor ve isteğe bağlı olarak 18 veya 19 inçlik daha büyük jant opsiyonlarını da müşterilere sunuyor. Bununla birlikte araçta 10,25 inç dijital kokpit ve 10 inç boyutunda bilgi/eğlence ekranı yer alıyor.

Yazılım kısmında Şeritte Kalma Yardımı (LKA) ve Hız Sabitleme Sistemi’ne dayanan yarı otonom sürüş özelliği Travel Assist’i destekleyen otomobil, aynı zamanda araçların yol koşulları, trafik akışı ve engeller hakkında birbirlerini uyarmasına imkân tanıyan Car2X teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.