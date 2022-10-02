Çinli otomobil devi Geely yatırımlarına devam ediyor. İngiliz Aston Martin firmasıyla ilgilenen otomotiv firması, şirketin yüzde 7,6 hissesini satın aldı ve firmaya ortak oldu.

Otomotiv sektöründe firmaların sürekli el değiştirmesi, farklı ortaklıklar kurmaları ya da birbirlerinin hissedarı haline gelmeleri oldukça normal. Son olarak da Çinli otomotiv devi Geely, Aston Martin'in yaklaşık yüzde 7,6 hissesini satın alarak şirketin ortakları arasındaki yerini aldı.

Bir dönem Ford bünyesinde bulunan Aston Martin, şu anda karmaşık bir ortaklık ağına sahip. Firmada Geely'nin dışında Suudi Arabistan Varlık Fonu, Mercedes-Benz ve oğlu da Aston Martin F1 takımında bulunan CEO Lawrance Stroll gibi isimlerin ve kuruluşların da hissesi bulunuyor.

Geely ürün gamını genişletiyor

Son yıllarda pek çok Çin menşeli firma gibi Geely de dünya çapında yaptığı yatırımlar ve kurduğu ortaklıklar ile daha agresif bir strateji izleyerek daha küresel hale gelmeye çalışıyor. Daha önce bu amaçla İsveç'te LYNK&Co, Volvo ve Polestar'ı, İngiltere'de ise Lotus'u satın alan firma, Volvo üzerinden Mercedes-Benz ile işbirliğine gitmişti. İki firma Smart markasını canlandırmak için de birlikte hareket ediyordu.

Aslında Geely uzun zamandır Aston Martin markasını satın almak için planlar yapıyordu. Daha önce Geely, 2018 yılındaki halka arz öncesinde bir teklif sunmuştu. 2019 yılında Aston Martin finansal sorunlarla karşılaştığında ise Stroll ve Geely karşılıklı teklifler sunmuştu. Sonrasında Stroll'ün markayı süper otomobil firması haline getirme çabası, yönetim kurulunun desteğini almayı başarmıştı.

Yine de Geely, gözünü firmanın üzerinden ayırmıyordu. Temmuz ayında bir teklif daha yapan Geely, teklifin var olan hissedarlara herhangi bir kazanç yaratmadan çoğunluk hisseleri almayı amaçladığı gerekçesiyle reddedilmişti.